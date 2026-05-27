У Непалі туристи стали свідками унікального видовища: двоє величезних панцирних носорогів влаштували справжні розбірки просто посеред вулиці, пише India Today. Перелякали навіть собаку, але билися інтелігентно.

Два носороги втекли з заповідника та побилися на вулиці

Історія, що розлетілася інтернетом, сталася посеред вулиці курортного містечка Саураха, що розташоване поруч із Національним парком Чітван. Один із туристів, Крішна Дас, зняв цей момент на відео та виклав в Instagram. Він розповів, що приїхав у заповідник подивитися на дику природу, але не очікував, що природа сама прийде до нього, та ще й із бійкою. Виявилося, що старий носоріг просто завітав до міста з парку, а за ним приплентався молодший конкурент, який вирішив відвоювати територію.

Носороги побилися на вулицях міста: дивіться відео

На відео видно, як гігантські тварини зійшлися рогами просто посеред дороги, раз за разом атакуючи одна одну. Шоковані люди спостерігали за ними на безпечній відстані. Тварини навіть налякали маленького білого собаку, який пробіг поруч.

Проте фінал розбірок виявився доволі комічним: щойно пристрасті вщухли, один із носорогів абсолютно спокійно почав жувати квіти біля дороги. Очевидець додав, що коли ці велетні не зайняті війною за авторитет, вони дуже полюбляють поласувати квіточками. Це дійсно унікальне видовище, яке нечасто можуть побачити люди.

Реакція мережі на вуличну бійку носорогів

У мережі розгорілася палка дискусія щодо того, чи може бути це відео згенероване штучним інтелектом. Хтось пише, що ледь не на власні очі бачив бійку, тому заперечує причетність нейромережі. Взагалі усіх вразила ця історія, ось що пишуть:

"Дуже поважна бійка. Жодних пошкоджень майна?";

"Вони дуже обережно поставилися до будівель та всього, що навколо";

"Зовсім нічого дивного чи захопливого не відбувається у моєму місті";

"Зате буде що згадати, чим ти займався у травні 2026";

"Уявіть, ви повертаєтеся до себе додому, а на дорозі носороги б'ються".

Додамо, що Національний парк Чітван, з якого втекли тварини, це один із найвідоміших заповідників Непалу. Він внесений до списку Світової спадщини ЮНЕСКО і славиться своїми густими луками та неймовірною дикою природою. Парк є одним із головних місць, де живуть великі однорогі носороги, бенгальські тигри та слони.