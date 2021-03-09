У німецькій в'язниці за день замінили 600 замків через помилку стажера

Чоловік, який проходив стажування у в'язниці німецького штату Бранденбург неподалік Берліна, зробив фотографію головного ключа та надіслав її своїм друзям у WhatsApp. Через це його негайно звільнили, а усі замки, які міг відчинити цей ключ, терміново замінили.

Виявилося, що цей знімок був доволі детальним, і кваліфікований слюсар з легкістю зміг би відтворити ключ по фото. Це змусило адміністрацію хвилюватися, що копії ключа зможуть якимось чином потрапити до в'язнів.

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Міністерство юстиції було змушене замінити замки від усіх камер та дверей коридору, які відчинялися за допомогою цього ключа. Загалом вони замінили 600 замків. Наступного ранку близько 20 тюремних охоронців перевіряли замки, щоб переконатися, що усіх їх замінили.

Стажера, ім'я якого не розголошують, негайно звільнили та заборонили йому вхід на територію в'язниці. Наразі йому загрожує виплата відшкодування у розмірі 50 тисяч євро (1,6 мільйона гривень). Саме таку суму витратило міністерство юстиції, аби терміново замінити замки.