Німецькі сапери приїхали до лісу, щоб знешкодити гранату: вона виявилася секс-іграшкою

У лісі поблизу німецького міста Пассау під час ранкової пробіжки жінка знайшла сумку із пристроєм, схожим на бойову гранату. Вона одразу ж викликала поліцію та повідомила про свою знахідку.

Оскільки у Німеччині доволі часто знаходять справжні боєприпаси часів Другої світової війни, на місце викликали групу професійних саперів. Проте, те, що жінка прийняла за бойову гранату, виявилося гумовою секс-іграшкою темно-зеленого кольору.

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Гіпотезу про призначення цього предмета підтвердили й інші речі, які були у сумці – презервативи та тюбик з лубрикантом. Аби точно переконатися у безпечності "гранати", правоохоронці знайшли подібні іграшки в інтернеті.

Виявилося, що існують секс-іграшки у вигляді ручних гранат, і ми мали справу з однією з них,

– повідомили вони у пресрелізі для ЗМІ.

Стан сумки вказує на те, що вона пролежала у лісі вже якийсь час. "Як ці предмети потрапили туди і чому їх там залишили, можна лише здогадуватися", – сказали поліцейські.