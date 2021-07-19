За оголошенням на eBay: у Німеччині за 235 000 доларів продають цілу гору

Люди в інтернеті на спеціальних сайтах часто продають речі, які більше їм не потрібні – це можуть бути як всілякі дрібнички та одяг, так і будинки, автомобілі та коштовні витвори мистецтва. До цього вже давно звикли усі ми, проте нещодавно на сайті eBay з'явилося вкрай незвичне оголошення – у Німеччині продають справжню гору.

В оголошенні мова йде про Ціркельштайн – найменшу гору у Саксонській Швейцарії, німецькій частині Ельбських пісковикових гір. Її висота – 384,5 метра, а територія, яку вона займає – близько 8 гектарів.

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Попри невеликий розмір і масштаби, характерна форма робить її одним із найяскравіших скельних утворень в горах Ельбського піщаника,

– вказано у оголошенні.

Гору продають за 235 тисяч доларів (понад 6,4 мільйона гривень). Ця ціна лише здається високою, насправді ж вона дуже вигідна. У 2006 році її продавали за 1,2 мільйона доларів.

Особливої цінності горі додає й те, що у 1818 році вона надихнула німецького художника Каспара Давида Фрідріха на написання картини "Мандрівник над морем туману".



Картина "Мандрівник над морем туману", натхненна горою Ціркельштайн / Фото з вікіпедії

"Це перший випадок на моїй практиці, коли продають гору", – поділився здивований менеджер з продажу Андре Маршнер. Він розповів, що теперішні власники більше не можуть доглядати за територією через поважний вік. Саме тому вони вирішили продати гору.

Людині, яка купить гору, доведеться миритися з певними обмеженнями. Зокрема, буде заборонено встановлювати там будь-які огорожі. Але є і приємні моменти – новий власник стане єдиною людиною, якій буде дозволено їздити на автомобілі у цій місцевості.