Нігерійський фотограф показав залаштунки інстаграмних фото: як усе відбувається насправді

Нігерійський фотограф Ібора Едоса Віктор робить неймовірно красиві професійні знімки, які заворожують погляд. Він наділяє свої роботи якимось особливим магнетизмом, тому кожну із них хочеться розглядати до найменших деталей.

Проте усі ми розуміємо, що зробити красивий кадр не так легко, і за такими світлинами в соцмережах стоїть дещо більше. Саме тому фотограф вирішив показувати не лише результат своїх старань, а й робочий процес. Часом ці картинки можуть відрізнятися напрочуд сильно.

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