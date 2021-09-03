Нічого незрозуміло, але дуже цікаво: 15 дивних фотографій тварин, які змусять вас сміятися
3 вересня 2021 , 23:58Читать новость на русском
Джерело:інстаграм doggo_taxi
У безглузді ситуації нерідко потрапляють не лише люди, а й тварини, і часом це встигають сфотографувати. У результаті інтернет переповнений тисячами дивних світлин, які викликають не лише сміх, а ще й безліч запитань.
На інстаграм-сторінці doggo_taxi публікують саме такі знімки – незрозумілі, але дуже смішні. Щоб розібратися, що на них відбувається, потрібно знайти пояснення і зрозуміти контекст ситуації. Але мало кому захочеться це робити. Краще просто переглянути фото, щоб покращити собі настрій.
Це цікаво Чи можна перехитрити ігрові автомати: розвінчання поширених міфів
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12
#13
#14
#15
Дивіться також Знову в школу: найсмішніші малюнки зі шкільних підручників, які робили нудьгуючі учні