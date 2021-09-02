Малювання в підручниках зазвичай не схвалюється, але знаходяться такі учні, які порушують правила, щоб створити одні з кращих ілюстрацій для навчальних посібників. Коли вони нудьгують на уроках, їх розум починає блукати, а творчість починає працювати.

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Деякі ілюстрації подібні до мистецтва, яке можна побачити в музеях – адже це не просто домальовані вуса Григорію Сковороді. Ці малюнки назавжди залишаться в підручниках та будуть надихати наступні покоління школярів на творчий підхід до зображень.



Найсмішніші малюнки зі шкільних підручників / Фото boredpanda

Найсмішніші малюнки зі шкільних підручників / Фото boredpanda

Найсмішніші малюнки зі шкільних підручників / Фото boredpanda

Найсмішніші малюнки зі шкільних підручників / Фото boredpanda

Найсмішніші малюнки зі шкільних підручників / Фото boredpanda

Найсмішніші малюнки зі шкільних підручників / Фото boredpanda

Найсмішніші малюнки зі шкільних підручників / Фото boredpanda

Найсмішніші малюнки зі шкільних підручників / Фото boredpanda

Найсмішніші малюнки зі шкільних підручників / Фото boredpanda

Найсмішніші малюнки зі шкільних підручників / Фото boredpanda

Найсмішніші малюнки зі шкільних підручників / Фото boredpanda

Найсмішніші малюнки зі шкільних підручників / Фото boredpanda

Найсмішніші малюнки зі шкільних підручників / Фото boredpanda

Найсмішніші малюнки зі шкільних підручників / Фото boredpanda

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