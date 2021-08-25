Ні краплі фотошопу: 15 кумедних оптичних ілюзій, які спантеличать будь-кого

Кожен із нас хоч раз зустрічав в інтернеті дивні світлини, які потрібно дуже уважно роздивитися, щоб зрозуміти. На перший погляд здається, що з цими фото добряче попрацювали в редакторі, але насправді це не так. Розгадка криється у несподіваних ракурсах та прихованому контексті, а часто і в абсолютній випадковості.

На розважальному порталі Reddit є окремий підрозділ Confusing Perspectives, де користувачі публікують цікаві оптичні ілюзії. Серед них є як просто смішні, так і справді шокуючі, тому перегляд цих фото може затягнути надовго. Розваги 24 підібрали для вас 15 найцікавіших знімків.

Це цікаво Незвичні парі та найдивніші ставки, які робили гравці в азартних іграх

Лампа віддзеркалюється у сонцезахисних окулярах

Фото Reddit / Youngack

Дівчинка позує з пакетом попкорну

Фото Reddit / shellybean23

Це калюжа, а не ліс

Фото Reddit / Your_Future_Attorney

Кішка розважається на рок-концерті?

Фото Reddit / jocoiscool

Ви теж бачите тут Альфа у сонцезахисних окулярах?

Фото Reddit / SalazarRED

Просто дві людини тримають дзеркало

Фото Reddit / mehrajsaqib

А на цьому фото 4 людини

Фото Reddit / BalrogBunghole

Які красиві ніжки

Фото Reddit / Boardindundee

Кішка чи пташка?

Фото Reddit / jesusgains

Ці світильники виглядають як інопланетне вторгнення

Фото Reddit / SoVeryKerry

Дівчинка стоїть за стіною

Фото Reddit / MK24ever

У метро помітили ногу без людини

Фото Reddit / wowsuchwows

Хлопчик з дуже гострими зубами

Фото Reddit / maraa5

Це просто замерзле лобове скло

Фото Reddit / Liamers

Анубісе, це ти?

Фото Reddit / Palifaith

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