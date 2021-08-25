Ні краплі фотошопу: 15 кумедних оптичних ілюзій, які спантеличать будь-кого
Джерело:Reddit
Кожен із нас хоч раз зустрічав в інтернеті дивні світлини, які потрібно дуже уважно роздивитися, щоб зрозуміти. На перший погляд здається, що з цими фото добряче попрацювали в редакторі, але насправді це не так. Розгадка криється у несподіваних ракурсах та прихованому контексті, а часто і в абсолютній випадковості.
На розважальному порталі Reddit є окремий підрозділ Confusing Perspectives, де користувачі публікують цікаві оптичні ілюзії. Серед них є як просто смішні, так і справді шокуючі, тому перегляд цих фото може затягнути надовго. Розваги 24 підібрали для вас 15 найцікавіших знімків.
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Лампа віддзеркалюється у сонцезахисних окулярах
Фото Reddit / Youngack
Дівчинка позує з пакетом попкорну
Фото Reddit / shellybean23
Це калюжа, а не ліс
Фото Reddit / Your_Future_Attorney
Кішка розважається на рок-концерті?
Фото Reddit / jocoiscool
Ви теж бачите тут Альфа у сонцезахисних окулярах?
Фото Reddit / SalazarRED
Просто дві людини тримають дзеркало
Фото Reddit / mehrajsaqib
А на цьому фото 4 людини
Фото Reddit / BalrogBunghole
Які красиві ніжки
Фото Reddit / Boardindundee
Кішка чи пташка?
Фото Reddit / jesusgains
Ці світильники виглядають як інопланетне вторгнення
Фото Reddit / SoVeryKerry
Дівчинка стоїть за стіною
Фото Reddit / MK24ever
У метро помітили ногу без людини
Фото Reddit / wowsuchwows
Хлопчик з дуже гострими зубами
Фото Reddit / maraa5
Це просто замерзле лобове скло
Фото Reddit / Liamers
Анубісе, це ти?
Фото Reddit / Palifaith
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