Незвичайний глядач: у Латвії бобер завітав до театру – він постукав, але йому ніхто не відкрив

До Валмієрського драматичного театру у Латвії завітав незвичайний глядач. У темряві ночі він проривався до будівлі.

Даремно бобер стукався у двері театру – йому ніхто так і не відкрив. Однак саме в цей час повз театр проїжджав актор Інгус Кніплок, він помітив одиноку тваринку та вирішив заспокоїти розгубленого відвідувача.

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Актор Кніплок пожартував, що тварина прийшла до театру на виставу та проводив тварину, що заблукала, до водойми, яка розташована прямо навпроти театру.

Безумовно, що бобер завітав на спектакль "Людині потрібен собака", тому що він хоче зрозуміти – чому собака, але не бобер? Або ж бобер хотів подивитися спектакль "Наступна весна", що розповідає про реальне життя в селі,

– сказав актор.