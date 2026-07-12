У світі існує безліч цікавих неординарних та навіть дивних музеїв. Є музей комах-паразитів, музей туалетів, галерея локшини швидкого приготування та інші. 24 Канал зібрав добірку з найяскравіших музеїв, які вразять своїм наповненням. Тут показують те, чого ви не очікували б побачити.

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Музей поганого мистецтва

Знаходиться він у Бостоні. Як сказано на офіційному сайті, це єдиний у світі музей предметів мистецтва, які не виставили б у жодному традиційному музеї. "Наша колекція містить щире мистецтво, в якому щось пішло не так, що призвело до створення захопливого та цікавого образу", – кажуть в музеї. Ідея – показати, що мистецтво не завжди має бути ідеальним, щоб бути цікавим.

Музей історії туалету

І знаходиться він не десь там далеко, а у Києві. Експозиція розповідає про всі етапи розвитку побутової культури та гігієни людства. У музеї розповідають, якою була система каналізації раніше, показують, як розвивався туалет з роками, тут також є найбільша у світі колекція сувенірних унітазів.

Музей солі й перцю

Salt and Pepper Shaker Museum розташований в американському місті Гатлінбург. Тут зібрано тисячі наборів сільничок і перечниць з усього світу. Від простих до максимально дивних форм. Усього музей зібрав вже понад 20 тисяч пар. Тут є багато тематичних сільничок та перечниць, які присвячені певним фільмам, подіям та святам.

Музей солі та перцю зібрав понад 20 тисяч експонатів: дивіться відео

Музей локшини швидкого приготування

Cup Noodles Museum знаходиться в Японії. Він присвячений історії швидкої локшини. Тут можна дізнатися, як її створили, і навіть зробити власний варіант. Численні експонати та інтерактив музею допоможуть дізнатися про творче мислення Момофуку Андо. Цей чоловік заснував Nissin Food Products та винайшов Chicken Ramen – перший у світі швидкий рамен, який революціонізував харчові звички в усьому світі.

Музей паранормального та окультизму

Це пересувний американський музей Traveling Museum of the Paranormal & Occult, який збирає "прокляті" або містичні предмети та артефакти. На сайті сказано, що це єдиний у світі мобільний музей незрозумілого. Серед артефактів – предмети, які були зібрані під час побачень з привадами або під час таємничих криптозоологічних відкриттів.