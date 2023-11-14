Ця істота перебігає дорогу в містечку Бафф, розташованому на південний схід від Солт-Лейк-Сіті (штат Юта, США).

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Що за істоту побачили на Google Maps

Користувачі соцмереж були налякані та спантеличені, бо химерна фігура має такий вигляд, ніби біжить по полю, а її витягнуті кінцівки махають їй услід.



Люди на Google Maps помітили незвичайну істоту / Фото The Mirror

Що це було насправді

Проте те, що насправді ховається за химерною істотою, розчарувала багатьох. Практично голий образ виявився звичайним фермерським атрибутом, який використовувався для відлякування небажаних тварин та птахів. За відомостями видання, такі конструкції є звичайним явищем для віддалених містечок.

Раніше ми писали, що дівчина виявила зраду коханого завдяки Google Maps. Сталося це абсолютно випадково. Вона переглядала відео з веб-камери біля свого будинку і помітила автомобіль, який проїхав повз. Це було авто Google Street View, яке знімає вулиці для Google Maps.

А от інший американець скористався Google Maps, які неправильно показали йому дорогу, і потрапив у халепу. Чоловік намагався проїхати по пошкодженому мосту в Гікорі, але, на жаль, його авто впало в річку і він загинув.

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