Сталося це, коли дівчина переглядала відео з веб-камери біля свого будинку і помітила автомобіль, який проїхав повз. Це було авто Google Street View, яке знімає вулиці для Google Maps.

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Це викликало цікавість дівчини і вона вирішила стежити за авто. Під час спостереження вона випадково помітила свого коханого на мотоциклі разом з іншою дівчиною. І от вона почала стежити вже за ними.

Пара припаркувалася і погуляла, а потім сіла на лавку. Ця сцена була шокуючою для неї, оскільки її хлопець поклав голову на коліна незнайомки, і вони довго розмовляли. Виявилося, що "незнайомка" насправді була найкращою подругою героїні цієї історії.

Це був мій хлопець і моя найкраща подруга. Я спустошена,

– прокоментувала свою історію дівчина.



Дівчина викрила зраду хлопця з найкращою подругою / Фото Daily Star

Раніше у США стався жахливий інцидент. Американець скористався Google Maps, які неправильно показали йому дорогу. Чоловік намагався проїхати по пошкодженому мосту в Гікорі, але, на жаль, його авто впало в річку і він загинув.

Після цього представник Google заявив, що компанія вивчає ці звинувачення. Справу подали до цивільного суду. Місцеві жителі неодноразово зверталися до компанії Google із проханням внести зміни в онлайн-карти після обвалення мосту 2013 року.