Неймовірний порятунок: альпіністи піднялися на найвищий пік Мексики заради бездомного пса

Пес прибився до альпіністів під час їхнього сходження на вулкан Орісаба, проте згодом відстав від них та не зміг сам спуститися. Тому група скелелазів організувала експедицію для пошуку і порятунку тварини.

Бездомний пес на прізвисько Канело разом з туристами, що підгодовували його, піднявся на найвищу вершину Мексики – вулкан Орісаба на висоті 5 636 метрів над рівнем моря. На зворотному шляху пес відстав від альпіністів, та не зміг сам спуститися по важкопрохідній зледенілій стежці. Канело застряг на вершині, де провів у холоді майже місяць.

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Альпініст і тренер Лайо Агілар вирішив організувати рятувальну експедицію. Разом з ним на вершину за песиком зібралося ще 30 осіб – досвідчені туристи і учні альпіністської школи. Коли команда з альпіністського клубу знайшла Канело на піку вершини, він представ перед ними з пораненими лапами, дуже голодним та з червоними очима через сонячну радіацію та холод.

Я гладив його і відчував, що він реагує на мову людей,

– розповів Агілар.

Собаку нагодували, зігріли, посадили в рюкзак та спустили із засніженої вершини.



Альпіністи піднялися на найвищий пік Мексики заради бездомного пса / Фото з фейсбуку Layo Aguilar



Неймовірний порятунок бездомного пса / Фото з фейсбуку Layo Aguilar



Собаку посадили в рюкзак та спустили із засніженої вершини / Фото з фейсбуку Layo Aguilar

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Канело / Фото з фейсбуку Layo Aguilar



За Канело поки доглядає місцевий ветеринар / Фото з фейсбуку Layo Aguilar

Історія порятунку Канело стала вірусною: її розповіли в газетах і соцмережах. Завдяки цьому знаменитий пес отримав десятки пропозицій щодо влаштування в сім'ю. Поки йому не знайдуть господарів, за ним доглядає місцевий ветеринар і притулок для тварин.