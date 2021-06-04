Невелика плутанина: у США евакуювали школу через рись, яка виявилася домашнім котом

У місті Скрентон, штат Пенсільванія, стався невеличкий переполох. Там провели евакуацію середньої школи через "дику рись", яка виявилася котом, що втік з дому.

Охорона школи у місті Скрентон, штат Пенсільванія, США побачила на камерах відеоспостереження рись в шкільній їдальні. Вони одразу забили на сполох.

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Школу негайно евакуювали – щоб хижак нікого не покалічив, та викликали на місце представників служби з вилову диких тварин. Проте після двох годин пошуків замість рисі ті знайшли в їдальні безхвостого кота, який нишпорив у пошуках їжі.

Звір виглядав, як мені здалося, ідентично. За кольором це була рись, плюс, у неї не було хвоста. Ми хотіли переконатися, що всі учні та персонал в безпеці, тому провели евакуацію,

– сказав охоронець Джон Боуман.

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Згодом з'ясувалося, що кота звуть Каші і його вже три місяці розшукують господарі. Господиня Каші заявила, що дуже рада поверненню свого улюбленця і вибачилася перед усіма за незручності, які він завдав школі.

Спершу змусив нас побігати по місту, ми скрізь вішали оголошення і все таке, а потім виявляється, що він гуляє по середній школі Скрентона! Вибачте, хлопці, що так вийшло,

– розповіла власниця котика.