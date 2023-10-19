Права придбала компанія з виробництва слот-машин Light & Wonder. І зовсім скоро вона представить новий ігровий автомат на основі популярного південнокорейського серіалу.

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Вже відомо, що ігровий автомат міститиме культові фішки серіалу, а новий слот дебютує на великому екрані компанії HORIZON. Гра матиме щонайменше 3 бонусні раунди, натхненні культовими іграми із серій "Гри в Кальмара".

Light & Wonder пишається тим, що є першою компанією, що займається ігровими автоматами в галузі, яка співпрацює з Netflix Squid Game і втілює в життя це новаторське шоу на багатьох ігрових платформах казино,

– сказав головний виконавчий директор Light & Wonder Метт Вілсон.

Що відомо про серіал "Гра в кальмара"

"Гра в кальмара" – це популярний південнокорейський телесеріал, який став світовим феноменом у 2021 році. Серіал був створений і режисером Хван Донг-хьоком. Він поєднує в собі елементи трилера, жахів та соціальної драми, та є алегорією на тему фінансової нерівності та соціальної несправедливості.

Основний сюжет серіалу розгортається навколо групи людей, які стають учасниками нещасного експерименту, в якому вони змушені брати участь у ряді смертельних дитячих ігор, щоб виграти велику суму грошей. Ці ігри відомі своєю жорстокістю та надзвичайно високими ризиками для учасників. Головні герої намагаються вижити в цьому смертельному змаганні і водночас розкрити та протистояти загадковій організації, яка керує цими іграми.

Зверніть увагу! "Гра в кальмара" отримала високу оцінку глядачів та критиків за свою цікаву сюжетну лінію, напружену атмосферу та глибокий коментар щодо сучасних проблем, таких як соціальна нерівність, доленосні рішення та моральні дилеми.

Серіал також популярний завдяки своїм характерним костюмам, зокрема червоним костюмам для організаторів гри та застібкам у вигляді капсул. "Гра в кальмара" стала масовим явищем в різних країнах та отримала широкий успіх.

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