Права придбала компанія з виробництва слот-машин Light & Wonder. І зовсім скоро вона представить новий ігровий автомат на основі популярного південнокорейського серіалу.
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Вже відомо, що ігровий автомат міститиме культові фішки серіалу, а новий слот дебютує на великому екрані компанії HORIZON. Гра матиме щонайменше 3 бонусні раунди, натхненні культовими іграми із серій "Гри в Кальмара".
Light & Wonder пишається тим, що є першою компанією, що займається ігровими автоматами в галузі, яка співпрацює з Netflix Squid Game і втілює в життя це новаторське шоу на багатьох ігрових платформах казино,
– сказав головний виконавчий директор Light & Wonder Метт Вілсон.
Що відомо про серіал "Гра в кальмара"
"Гра в кальмара" – це популярний південнокорейський телесеріал, який став світовим феноменом у 2021 році. Серіал був створений і режисером Хван Донг-хьоком. Він поєднує в собі елементи трилера, жахів та соціальної драми, та є алегорією на тему фінансової нерівності та соціальної несправедливості.
Основний сюжет серіалу розгортається навколо групи людей, які стають учасниками нещасного експерименту, в якому вони змушені брати участь у ряді смертельних дитячих ігор, щоб виграти велику суму грошей. Ці ігри відомі своєю жорстокістю та надзвичайно високими ризиками для учасників. Головні герої намагаються вижити в цьому смертельному змаганні і водночас розкрити та протистояти загадковій організації, яка керує цими іграми.
Серіал також популярний завдяки своїм характерним костюмам, зокрема червоним костюмам для організаторів гри та застібкам у вигляді капсул. "Гра в кальмара" стала масовим явищем в різних країнах та отримала широкий успіх.