Netflix показав нові кадри зі зйомок 2 частини серіалу "Люпен"

Детективний серіал "Люпен" з Омаром Сі в головній ролі показали вперше на Netflix у січні 2021 року. Шоу стало першим французьким серіалом, що увійшло до першої десятки списку Netflix у США.

Серіал став несподіваним хітом для стримінгової платформи – з моменту запуску його подивилося 70 мільйонів підписників. Тож Netflix оголосив, що Омар Сі повернеться до ролі джентльмена-грабіжника в другій частині серіалу "Люпен".

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Серіал розповідає про чоловіка на ім'я Ассан Діоп (Омар Сі), який планує вкрасти Кольє Марії-Антуанетти. Чверть століття тому за крадіжку цієї коштовності був несправедливо засуджений його батько. Ассан хоче помститися і озброюється прийомами свого літературного кумира – джентльмена-грабіжника Арсена Люпена.

5 травня Netflix поділився кількома новими кадрами зі зйомок другої частини серіалу "Люпен".

Ваш перший погляд на Люпена – частина друга….

Дивіться офіційний тизер 2 частини серіалу "Люпен": відео

Друга частина серіалу складатиметься з п'яти серій. Точна дата релізу нових епізодів невідома. За попередньою інформацією Netflix, вони вийдуть влітку 2021 року.