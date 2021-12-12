Нетерплячка: сурикати відкрили весь адвент-календар за один раз

Сім'я сурикатів з лондонського зоопарку схвильовано перейнялася різдвяним духом. Дракула, Пенелопа, Меко, Тімон і Френк не вміють терпіти.

Мешканці Лондонського найстарішого наукового Зоопарку у світі отримали від співробітників приємний подарунок. Сурикатам Дракулі, Пенелопі, Тімону, Френку і Меко подарували Різдвяний адвент-календар.

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Замість цукерок і завдань в ньому були цвіркуни – улюблені ласощі цих мангустових тваринок. Проте все пішло не за планом – тварини відразу ж розкрили всі віконця. І не за порядком! Сурикати вивчили всі ящички, дістали їх вміст і тут же поласували.