Нетерплячка: сурикати відкрили весь адвент-календар за один раз
12 грудня 2021 , 23:07Читать новость на русском
Джерело:ютуб-канал Jam Press
Сім'я сурикатів з лондонського зоопарку схвильовано перейнялася різдвяним духом. Дракула, Пенелопа, Меко, Тімон і Френк не вміють терпіти.
Мешканці Лондонського найстарішого наукового Зоопарку у світі отримали від співробітників приємний подарунок. Сурикатам Дракулі, Пенелопі, Тімону, Френку і Меко подарували Різдвяний адвент-календар.
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Замість цукерок і завдань в ньому були цвіркуни – улюблені ласощі цих мангустових тваринок. Проте все пішло не за планом – тварини відразу ж розкрили всі віконця. І не за порядком! Сурикати вивчили всі ящички, дістали їх вміст і тут же поласували.