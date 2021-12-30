Неприємний сюрприз: чоловік купив iPhone, а отримав загорнутий у туалетний папір шоколад

Британець Деніел Керолл придбав в інтернеті новий iPhone, який мав бути подарунком на свята. Проте очікуваного задоволення покупка не принесла.

Після тривалої затримки він отримав посилку. Але замість телефону моделі 13 Pro Max за 1045 фунтів стерлінгів (38,2 тисячі гривень) там були 2 шоколадки, загорнуті у туалетний папір.

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Деніел замовив телефон ще 2 грудня на офіційному сайті Apple, але через високий попит найближчою вільною датою для доставки було 17 грудня. Того дня йому пришли дуже дивні сповіщення. Спершу статус замовлення був "готово до доставки", потім змінився на "відкладено", і врешті з'явилося "доставлено".

Але чоловік увесь час був вдома, і жодної посилки не отримував. Тоді він вирішив забрати її на складі поштового оператора. Коли британець врешті забрав коробку та приїхав додому, він помітив, що її вже відкривали. Стрічка була заклеєна не щільно.

Усередині був дешевий туалетний папір та 2 плитки молочного шоколаду,

– розповів Деніел Керолл.

Він зв'язався зі службою доставки, де його запевнили, що проведуть розслідування, з'ясують, що саме сталося з телефоном, та потурбуються про те, щоб чоловік отримав заміну.

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