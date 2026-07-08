А іноді спори приводять до того, що люди встановлюють цілі рекорди. Так сталося з користувачкою Threads з ніком xn.ys. У підлітковому віці вона стала рекордсменкою, і все через спір.

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Рекорди, які люди встановлювали "на слабо"

Допис Нелі Мирон назбирав вже понад 3 тисяч вподобайок та понад сто коментарів. Вона розповіла, що на спір створила найменший їстівний торт "Спартак" з заварним кремом. За це дівчина у 15 років отримала сертифікат від Національного реєстру рекордів України. Тільки уявіть, діаметр торта склав 7,76 міліметра. Це взагалі реально?



Рекордсменка Неля Мирон / Фото з соцмереж

Що найбільш безглузде ви робили на спір? Я почну: мені було 15 років, коли мій друг сказав, що я не встановлю ніколи рекорд України. Який саме він не уточнював, тому через 2 місяці я вже мала цю грамоту,

– розповіла дівчина.



Найменший в Україні торт / Фото з соцмереж

Користувачі надихнулися цією історією й почали ділитися своїми рекордами, які були встановлені "на слабо". Ось що вийшло:

"По приколу пройшла стажування і отримала дуже хороший офер в одну ІТ-компанію, вони ще довго запрошували мене до себе потім. Я не айтішнік, мені це не подобається взагалі";

"Якось я прийняла участь у встановленні рекорду України, по, увага, найбільшій кількості людей, які сидять на шпагаті! Десь вдома досі стоїть кубок, горджуся";

"Прочитала всі книги Кастанеди, аби дискутувати із подругою";

"О, маю таку за "наймасовіший танець у весільних сукнях" – мені тоді було чи то 14, чи 15";

"Вчора каталася на мотоблокє, дуже легковажно".

Дивовижні рекорди, які українці поставили у 2025 році

Поки триває рік 2026 24 Канал вирішив нагадати про рекорди, якими відзначилися українці торік. Наприклад, дивовижний рекорд Арсена Дубовенка вже увійшов в історію. У листопаді хлопчик у віці 3 років та 11 місяців став наймолодшою людиною, яка дійшла до базового табору на Евересті. Також Арсен став і найшвидшим серед наймолодших. Хлопчик своїми ніжками пройшов 65 кілометрів за 7 днів.

А маленька Аврора Гомонай із Виноградова стала наймолодшою дитиною, яка подолала дистанцію 20 метрів 25 сантиметрів у ластах під водою. Дівчинці було лише 2 роки 9 місяців. Минулий рік також запам'ятався тризубом на Дніпрі з 54 сапбордів, найбільшим лавандовим полем, пирогом єдності та іншими унікальними рекордами.