Очевидці події одразу ж почали губитися у здогадках: що ж це могло бути.

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Дехто стверджує, що це падіння метеорита. Мовляв, космічна каменюка просто вибухнула в атмосфері, так і не долетівши Землі. Інші ж стверджують, що це було НЛО.



Що помітили у небі над Міннесотою / Фото Daily Mail

Що про це кажуть науковці

Наразі розслідуванням інциденту займаються вчені з NASA і місцевий астрофізик Хуан Кабанела. Останній вважає, що це загадкове явище сталося близько до поверхні, а тому не дуже схоже, що це був метеорит. Поки що вченим не вдається визначити природу світлової смуги та спалаху у небі, і вони розглядають різні можливі варіанти.

Зазначається, що смуга світла мала незвичайно горизонтальну орієнтацію, що ускладнює визначення її походження. Вчені не виключають можливість, що це може бути контрольованим маневром якогось літального апарату, але поки немає конкретних доказів. Варто відзначити, що дане явище не пов'язане з НЛО, і ймовірно, має земне походження.

Зверніть увагу! У будь-якому випадку всі ці теорії вимагають додаткового наукового дослідження для встановлення точної природи інциденту.

Додамо, що раніше у Пентагоні заявили, що вони не мають доказів існування інопланетян або об'єктів, які порушують закони фізики.

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