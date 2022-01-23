Не просто економія: 15 людей, які сходили на барахолку і зірвали джекпот

Ні для кого не секрет, що на секонд-хендах, комісійних магазинах та блошиних ринках можна не просто зекономити, а й знайти справжні скарби. Деякі люди називають це своєрідною лотерею.

Своїми унікальними знахідками користувачі мережі діляться в окремому розділі розважального порталу Reddit. Серед їхніх скарбів – вінтажний одяг, неповторний декор, рідкісні предмети та брендова техніка. І все це практично за копійки.

Це цікаво Дівчина купила загублені посилки та не прогадала: там були товари на 55 000 доларів

"Щойно знайшов цей прекрасний орган Baldwin. Чудово працює і коштує лише 170 доларів"

Фото Reddit / -georgie

"50 доларів за цей комод із дзеркалом. Я закохався"

Фото Reddit / ExcellentShow8

"Вінтажна мереживна весільна сукня Thrifted за 40 доларів"

Фото Reddit / ruzzti

"Не зміг залишити Берні у комісійному магазині"

Фото Reddit / TeaTimeAtThree

"Моя найкраща знахідка – крісло для відпочинку Selig за 13 доларів"

Фото Reddit / LouisvilleNick

"Я закохана у цей диван. 300 доларів"

Фото Reddit / personalarchive

"Неймовірний килим за 15 доларів"

Фото Reddit / madmaddmaddie

"Послухав свою інтуїцію, купив цю підвіску і пішов до ювеліра. Він підтвердив – це 18-каратне золото і діамант. Я заплатив 20 доларів"

Фото Reddit / SqueezeBunny

"Я купив коробку на аукціоні і знайшов там гаманець зі старими грошима"

Фото Reddit / hoop-d-lishus

"Набір чашок Van Gogh Classics з тонкого фарфору всього за 7 доларів"

Фото Reddit / Cxtherines

"Ця можливо вінтажна сукня коштувала менше ніж 5 доларів"

Фото Reddit / dumbblondecollegekid

"Моя знахідка у комісійному. Каблучка з 18-каратного золота зі смарагдом та діамантом. 16 доларів"

Фото Reddit / urmomspotaytoes

"Супердорогий міксер KitchenAid обійшовся мені всього у 10 доларів"

Фото Reddit / Skholla

"Знайшов костюм для свого сина на гаражному розпродажі. 15 доларів"

Фото Reddit / Frugallyspoilt

"Я купив еспресо-машину La Pavoni Europiccola, яка коштує 1200 доларів, лише за 6,50. Мої кавові мрії здійснилися"

Фото Reddit / randomlybev