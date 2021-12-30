Не лише "Сам удома": назвали найкращі новорічні фільми усіх часів

Що може бути краще, ніж готуватися до святкування Нового року під супровід улюбленого тематичного фільму або ж влаштувати кіномарафон на вихідні? Складнощі можуть виникнути хіба що з вибором стрічки.

Аби ви не загубилися у величезному різноманітті, пропонуємо перелік найкращих різдвяних та новорічних фільмів всіх часів за версією американського каналу Fox News. Про "Сам удома" та "Ґрінча" ви навряд чи забудете, тож ми обрали з представленого топу не такі очевидні стрічки, які допоможуть весело провести свята.

Це цікаво Коробка з історією: брати із США передаровують один одному ті самі цукерки вже 34 роки

"Різдвяна історія"

Фільм "Різдвяна історія" 1983 року розповідає про милого хлопчика Ральфі Паркера, який конфліктує з хуліганом Скутом Фаркусом та мріє побачити під ялинкою пістолет, як в героя улюбленої телепередачі. Його батьки проти такого подарунка, тож Ральф вирішує отримати його по-іншому.

Трейлер фільму "Різдвяна історія": дивіться відео

"Диво на 34-й вулиці"

"Диво на 34-й вулиці" – кіно, яке досі не втратило своєї популярності з 1947 року. Фільм розповідає про Санта-Клауса, якого запрошують зіграти роль самого себе у великому нью-йоркському універмазі. Історія повертається так, що Санта змушений доводити, що він є справжнім.

Трейлер "Диво на 34-й вулиці": дивіться відео

"Різдвяна історія"

"Різдвяна історія" 2009 року – класична розповідь Чарльза Дікенса про Ебенезера Скруджа. Вона наповнена важливими уроками для кожного та доводить, що на Різдво навіть найбільший скнара може перетворитися на добру та турботливу людину.

Трейлер "Різдвяна історія": дивіться відео

"Нова різдвяна казка"

"Нова різдвяна казка" 1988 року – це адаптація тієї самої історії Дікенса, розказана на сучаснішу манеру. У центрі сюжету – егоїстичний та цинічний керівник бізнесу Френк Кросс. До нього навідуються різдвяні привиди, і врешті їм вдається перетворити Френка на хорошу людину.

Трейлер "Нова різдвяна казка": дивіться відео

"Санта-Клаус"

Фільм "Санта-Клаус" розповідає про продавця Скотта Келвіна, який готується до приїзду сина на Різдво. На своєму горищі він знаходить незнайомого дідуся, і випадково зіштовхує його вниз. Старенький виявився справжнім Санта-Клаусом, тож тепер Скотту потрібно допомогти йому та врятувати свято.

Трейлер "Санта-Клаус": дивіться відео

"Реальне кохання"

"Реальне кохання" – це 10 історій про любов, просякнутих святковим настроєм. Саме те, що потрібно для романтичного новорічного вечора.

Трейлер "Реальне кохання": дивіться відео

"Різдвяні канікули"

"Різдвяні канікули" 1989 року – неймовірно смішний та душевний фільм для сімейного перегляду. Святкові пригоди знаменитої родини Грізвольдів можна назвати стихійним лихом, але від цього лише веселіше.

Трейлер "Різдвяні канікули": дивіться відео

"Ельф"

Фільм "Ельф" – ще одна стрічка, яка стала різдвяною класикою. Історія кумедного та зворушливого об'єднання батька з сином стає особливо актуальною на свята, коли сім'ї збираються разом.

Трейлер "Ельф": дивіться відео

"Міцний горішок"

Попри те, що фільм "Міцний горішок" за сюжетом складно назвати новорічним, десятки тисяч людей повертаються до нього саме у цей період. Джон Макклейн не лише розправився з терористами та врятував заручників, а й забезпечив чудові різдвяні вечори сім'ям з усього світу.

Трейлер "Міцний горішок": дивіться відео