24 Канал підготував добірку найстрашніших місць у світі, які полоскочуть нерви кожному!

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Як не дивно, паранормальний туризм стає все популярнішим серед людей. Адже він не лише дозволяє відвідувачам насолоджуватися культурним та історичним значенням цих моторошних місць, але й надає можливість шукачам вражень зануритися в атмосферу таємниці та жаху.

Нью-Йорк, США

Нью-Йорку – місто, що славиться великим різноманіттям розваг. І недивно, що там ви можете знайти також цікаві місця з привидами. Додайте до вашого маршруту відвідування таверни "Білий кінь" та будинку "Дакота".

Таверна "Білий кінь" в Грінвіч-Віллідж завжди була відома як місце, що залучало літературних зірок. Один з найвідоміших поетів, Ділан Томас, випивав тут 18 порцій віскі у 1953 році і помер. Після його смерті багато людей стверджували, що бачили привид Томаса.

в Грінвіч-Віллідж завжди була відома як місце, що залучало літературних зірок. Один з найвідоміших поетів, Ділан Томас, випивав тут 18 порцій віскі у 1953 році і помер. Після його смерті багато людей стверджували, що бачили привид Томаса. Будинок "Дакота" у Нью-Йорку став відомим як оселя Йоко Оно та Джона Леннона. У 1980 році англійський музикант був вбитий під аркою цього будинку, коли повертався зі своєю родиною зі студії звукозапису. Після смерті Леннона, Йоко продовжила відчувати його дух у квартирі.

Луїзіана, США

Цей американський штат вважається лідером за кількістю привидів в усій Америці. Історія Луїзіани налічує безліч легенд і страшних оповідань, що роблять це місце ідеальним для відвідування сміливих духом мандрівників та всіх, хто цікавиться надприродними явищами.

Кладовище Сент-Луїс №1 та особняк ЛаЛорі – це популярні локації, сповнені загадкових історій та привидів, які можуть зачарувати найвідважніших туристів.



Кладовище Сент-Луїс / Фото nolaghosts

Грузія

Ця країна також приховує чимало таємниць та моторошних секретів. Якщо вам хочеться полоскотати нерви, то радимо відвідати пивоварню "Moon River" та цвинтар "Бонавентура"

Пивоварня "Moon River" розташована у місті Саванна, штат Джорджія. Ця пивоварня займає особливе місце в історії Саванни, оскільки її будівлю побудували ще у 1821 році, коли вона функціонувала як перший готель у цьому регіоні.

розташована у місті Саванна, штат Джорджія. Ця пивоварня займає особливе місце в історії Саванни, оскільки її будівлю побудували ще у 1821 році, коли вона функціонувала як перший готель у цьому регіоні. Цвинтар "Бонавентура" – це не просто місце поховання, а справжній шедевр пейзажного дизайну. Він славиться своєю мальовничістю та вважається одним із найкрасивіших цвинтарів у світі.



Цвинтар "Бонавентура" у Грузії / Фото Patty Hankins

Франція

Ця країна є місцем з багатою історією та численними легендами. Поєднання її визначних пам'яток та страшних історій робить її ідеальним місцем для пошуку привидів.

Якщо ви будете у Франції, то обов’язково зазирніть у замок Брисак та відомі паризькі катакомби. Саме ці місця вважаються ідеальними для тих, хто хоче зустрітися з примарами.

Паризькі катакомби – це кілометри підземних тунелів, сповнених останками мільйонів людей. Це одна з найбільш відомих та захоплюючих архітектурних пам'яток Парижа.

Раніше ми писали про топ-10 місць з привидами, які можуть налякати кожного. Якщо ви хочете полоскотати собі нерви – мерщій дивіться!

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