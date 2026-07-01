Зазвичай такі птахи у природі живуть в середньому 5 – 8 років, а у неволі близько 15 – 20 років. Але жительці США пощастило найбільше – її папуга Спудлс офіційно став найстарішим папугою у світі. Пернатий навіть потрапив до Книги рекордів Гіннеса. 24 Канал розповідає, скільки ж йому років, з ким він живе та як проходить його життя.

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Визнано найстаршого папугу у світі

Зеленого папужку зі сливовою головою Аманді Бет подарувала мама ще у 1997 році, коли дівчині було 23 роки. Спудлс народився на три роки раніше – це підтверджують документи та кільце на його лапці. Зараз пернатому другу Аманди виповнилося 32 роки і 86 днів.

Я завжди жартую, що він усе ніяк не вмирає, тому я продовжую його годувати!,

– каже власниця Спудлса.



Папуга Спудлс / Фото Guinness World Records

Перша господарка навчила птаха говорити. Раніше він знав багато фраз, наприклад: "Красива пташка", "Поцілуй мене" та "Апчхи! Будь здоровий". Зараз він став тихішим, але досі щоранку вигукує "Красива пташка!" та імітує звук мікрохвильовки, поки з клітки не знімуть покривало.



Найстаріший папуга у світі / Фото Guinness World Records

У нього точно є характер, він такий милий. Судячи з того, що він говорить і як поводиться, його перша власниця була дуже доброю жінкою,

– розповідає Аманда.

Нинішня господарка навіть мріє влаштувати їм зустріч: "Вона здивується, коли дізнається, що він живий, не кажучи вже про те, що він став рекордсменом!".

Зараз Спудлс живе у Південній Кароліні разом з Амандою, її родиною та собаками. Він любить компанію, хоч і тримається на безпечній відстані. Птах добре знає домашні звички: коли відкривають холодильник, він пищить, чекаючи на мікрохвильовку. Аманда ставить його клітку так, щоб Спудлс бачив усе, що відбувається в кімнаті, особливо під час перегляду телевізора. Спеціальної дієти у довгожителя немає – він їсть звичайний корм із магазину та розмочені у воді ласощі.



З ким живе найстарший папуга у світі / Фото Guinness World Records

Звісно, через вік Спудлс уже не такий активний. Раніше від переляку він літав по клітці, а тепер більше відпочиває. Зараз, якщо дістати його більше ніж на хвилину, він виснажується і лягає на дно клітки. Але вже за 15 хвилин знову залізає на свою жердинку.

Але, як з'ясувалося, до абсолютного світового рекорду Спудлсу ще далеко. Найстарішим папугою в історії вважається какаду Кукі, який прожив щонайменше 82 роки та 88 днів і помер у 2016 році.