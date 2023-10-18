24 Канал підготував добірку найгарніших вуличок Києва, якими варто прогулятися восени.

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Найкрасивіші вулиці столиці

Почнімо нашу подорож з Володимирської вулиці. Вона є найстарішою вулицею в Києві і простяглася майже на 3 кілометри. Прогулюючись по Володимирській, ви можете дізнатися більше про історію столиці, адже перший відрізок цієї дороги з'явився ще в 10 столітті.

На Володимирській розташовані найстаріші пам'ятники і собори міста, а також відомий музей "Золоті Ворота". Володимирська вулиця вважається однією з найпрестижніших та найвідоміших вулиць у Києві, яку можна порівняти зі столичним Хрещатиком за її значущістю.



Вид на "Золоті Ворота" / Фото Unsplash

У самому серці Подолу, між Пейзажною алеєю, Андріївським узвозом та Замковою горою, розташований київський мікрорайон Воздвиженка. Ця місцевість має багатий культурний спадок і асоціюється з легендарним богатирем Микитою Кожум'якою, який нібито жив там давно-давно.

Воздвиженка складається з чотирьох вулиць:

Воздвиженської,

Гончарної,

Дігтярної,

Кожум'яцької.



Вид на Поділ / Фото Unsplash

Лютеранська – це одна з найцікавіших, тихих і малолюдних вулиць в Києві, що дихає старовиною та легендами. Ця вулиця зберегла свою автентичну атмосферу завдяки чудовим будівлям і дворикам різних архітектурних стилів, від неороманського до конструктивізму. З 35 будинків на Лютеранській, принаймні 25 є пам'ятками історії та архітектури.

Вулиця Грушевського вважається цитаделлю української влади, оскільки тут розташовані будівля Кабінету Міністрів і Верховна Рада України. Історія цієї вулиці сягає 16 століття, коли вона була частиною шляху з Подолу на Печерськ, відомого як Стара (Іванівська) дорога.

У другій половині 18 століття вулицю Грушевського почали активно будувати, а в 1755 році тут з'явився Маріїнський палац. Крім владних будівель, на вулиці розташовані Музей води, Ляльковий театр, Художній музей України та інші цікаві об'єкти.



Вулиця Грушевського / Фото Styler.rbc.ua

Наступна вулиця в нашій добірці – Інститутська, розташована паралельно вулиці Грушевського. Ця вулиця має багатий історичний контекст і є домом для багатьох важливих установ та архітектурних пам'яток.

Андріївський узвіз – це чарівна вулиця, що з'єднує Гору та Поділ у Києві. Вона є однією з найбільш київських серед усіх вулиць міста та зберігає свою аутентичну атмосферу. Андріївський узвіз відомий своєю культурною спадщиною та став популярним місцем для відвідувачів.



Вечірня прогулянка Андрієвським узвозом / Фото Unsplash

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