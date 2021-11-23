Найкрасивіша доставка: футболіст Баварії мало не запізнився на гру з Динамо через дрес-код

Журналісти вже охрестили цю подію як "Найкрасивіша доставка часів Ліги чемпіонів!".

З футболістом Баварії Кінгслі Команом стався прикрий випадок. Перед грою в столиці України з Динамо він прибув у розташування Баварії у неналежному вигляді. Тож його участь у матчі була під загрозою.

Це цікаво Вершителі доль з картами в руках: хто зі світових монархів був азартним гравцем

Коман приїхав в аеропорт Мюнхена без свого костюма прем'єр-класу, в яких повинна подорожувати команда. Тож футболіст не міг полетіти в Київ, адже дрес-код є обов'язковим для усіх гравців Баварії під час подорожей.

Проте футболіста врятувала його кохана Сабріна, яка у червні народила йому сина. Вона миттєво (як принц на білому коні) приїхала на Mercedes G-Class, припаркувалася за клубним автобусом і передала одяг Кінгслі. Чоловіку знадобилося зовсім небагато часу для перевтілення – за декілька хвилин він з'явився у діловому костюмі, краватці та туфлях.



Футболіст Баварії ледь не запізнився на гру з Динамо через дрес-код / Фото Bild

До теми Adidas представила нові кеди у стилі кота Сніжка з "Сімпсонів": фото чудернацького взуття

Після цього француз вчасно і в правильному вбранні зміг спокійно піднятися на борт літака, та вирушити на гру до Києва.



​Футболіст Баварії ледь не запізнився на гру з Динамо через дрес-код / Фото Bild