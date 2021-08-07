Найкращі жарти та меми про Ліонеля Мессі, який покинув "Барселону"

У четвер, 5 серпня, офіційно стало відомо, що Лео Мессі не залишиться у футбольному клубі Барселона. Хоча останні кілька тижнів переговори стосовно наступного контракту йшли добре, сторони таки вирішили не продовжувати його.

У світі футболу вихід аргентинської зірки з клубу Барселона, який був його домом протягом всієї його професійної кар'єри, є подією, що не має аналогів за останні роки. Цей випадок залишив футбольних уболівальників з усього світу без сну. Їх можна зрозуміти – 34-річний футболіст пропрацював в іспанській команді цілих 16 років, забив 672 м'ячі в 778 матчах та зібрав 35 трофеїв.

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Крім того, подія зробила революцію в соціальних мережах. Користувачі невпинно коментують, придумують свої варіанти розвитку подій, діляться думками, а також мемами. Можливо, це допомагає фанатам краще впоратися з сумом втрати легенди, адже його вихід дійсно знаменує собою кінець епохи в клубі.

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