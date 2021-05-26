"Життя – це Євробачення, а ти у ньому – Велика Британія": найкращі меми про Євробачення-2021

10:07

22 травня увесь світ спостерігав за фіналом Євробачення, переможцем якого стала Італія. Виступи учасників, оцінки журі та глядачів і результати конкурсу стали однією із найголовніших тем для обговорення цього тижня. Її, звичайно ж, не оминули й любителі мемів.