Спойлер: ажіотаж виявився шаленим. Взяти участь у конкурсі вирішили понад 120 тисяч людей. В результаті авіакомпанія Icelandair таки знайшла свого ідеального поганого фотографа. Це було настільки жахливо, що аж круто!

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Як авіакомпанія шукала найгіршого фотографа світу

У червні ісландська авіакомпанія Icelandair оголосила розшук найгіршого фотографа у світі, чим дуже здивувала інтернет-спільноту. Зазвичай шукають найкращого фотографа з найгарнішими світлинами. Попри здивування, конкурс викликав ажіотаж – в результаті авіакомпанія отримала заявки від 127 тисяч людей зі 176 країн. Більшу частину становили жінки – 52,2%, а вік кандидаток коливався від 21 до 85 років.

Розмиті знімки, пальці на об'єктиві та безнадійно зіпсовані кадри – це саме те, що компанія Icelandair хотіла для своєї кампанії "Real Unreal" ("Справжнє нереальне"). В епоху фільтрів, відполірованих туристичних знімків та зображень від штучного інтелекту, через які кожен пейзаж має неймовірно ідеальний вигляд, компанія Icelandair вирішила шукати повну протилежність. Організатори конкурсу навіть не хотіли залучати до своєї кампанії блогерів, знаючи, як вони будуть старатися показати ідеальну картинку.

Учасників просили відповісти на коротку анкету, а також вони мали надіслати 60-секундну відеовізитку з поясненням, чому саме їхня повна відсутність здібностей до фотографування робить їх ідеальними кандидатами.



Авіакомпанія знайшла свого найгіршого фотографа / Фото Icelandair

Приз був зовсім не жартівливим. Переможцю пообіцяли 50 тисяч доларів, а також сплановану 10-денну літню поїздку Ісландією, включаючи перельоти, проживання, трансфер та витрати коштом авіакомпанії. За час поїздки переможець також мав би робити фото і відео. Пейзажі Ісландії настільки дивовижні, стверджували в компанії, що навіть людина без жодного таланту до фотографії все одно зможе зафіксувати щось незабутнє.

Хто переміг у конкурсі

Перед суддями постало складне завдання: переглянути тисячі зображень, які були відверто кажучи, жахливими. У Icelandair повідомили, що суддівська команда витратила понад 2 тисячі годин на вивчення заявок, перш ніж звузити коло до 13 фіналістів. І з-поміж них одна жінка одразу виділилася.

Переможницею стала Бланш Мортемар, француженка з передмістя Парижа, яка ділить квартиру зі своїм братом-близнюком. За власним визнанням дівчини, вона не має жодного хисту до фотографії. У своїй заявці найбільш слабким місцем вона назвала "фотографію", а найбільшою силою – "життя в ілюзіях".

Її переможне "портфоліо" в Icelandair назвали відсутністю базових навичок фотографування, що вражає. Воно включало знімок з Осло, майже повністю закритий її великим пальцем, та фото Статуї Свободи, яку судді описали так: "Срібляста пляма на ще більш розмитому тлі".



Бланш Мортемар перемогла у конкурсі на найгіршого фотографа / Фото Icelandair

Роками друзі та родина запитували, чому мої фотографії завжди мають такий вигляд, який усіх розчаровує. Я рада, що нарешті маю відповідь: "Я просто тренувалася для цієї ролі". Цей проєкт прославляє недосконалість, і це, ймовірно, єдиний фотоконкурс, який я взагалі мала шанс виграти,

– поділилася переможниця.

Вона також додала: "Я документуватиму Ісландію з упевненістю професійного фотографа, але з навичками людини, яка точно ним не є. Якщо Ісландія зможе пережити мої фотографії, вона переживе все що завгодно".

І ось авіакомпанія почала випускати серіал з пригодами Бланш під назвою "Щоденник дуже поганого фотографа". Перший епізод показує знайомство Бланш з країною, її неймовірними краєвидами, кухнею, людьми.

Бланш Мортемар подорожує Ісландією: дивіться відео

Тепер на авіакомпанію чекає відповідь на просте запитання: що переможе – краса Ісландії чи повна відсутність таланту до фотографування у Бланш?