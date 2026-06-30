Морозивом з молюсками здивувало звичайне придорожнє кафе Michino-eki Yamada у префектурі Івате, пише Oddity Сentral. Розповідаємо, що це за молюски, який соус до цього всього подають та як реагують клієнти.

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Японське морозиво з молюсками завірусилося у мережі

Шеф-кухарі Michino-eki Yamada пропонують своїм відвідувачам спробувати морозиво з устрицями та соєвим соусом. Поєднання молочного солодкого морозива та свіжих морепродуктів звучить дуже дивно, скажіть? Проте люди, які його спробували, кажуть, що це варто скуштувати. Заклад уже заповнили туристи та фанати незвичайних солодощів, а і блогери, звісно.

Основа десерту – жирне молочне морозиво. Зверху на нього викладають свіжі устриці з місцевої затоки Ямада. Усе це поливають спеціальним соєвим соусом. Смак свіжих морепродуктів, солодкого молока та солоного соусу точно шокує ваші рецептори.



Морозиво з устрицями / Фото Oddity Сentral

Коли фото та відео десерту з'явилися у соцмережах, люди були шоковані. Багато хто взагалі подумав, що це вигадка штучного інтелекту, але навіть ШІ до такого б не додумався. Ось як реагують:

"Це вже вийшло за межі десертів!";

"Креативність японців не знає меж!";

"Це якась неповага до устриць, які коштують чимало";

"Я б не наважився на такий експеримент";

"Обожнюю устриці, люблю морозиво, але це поєднання дивне".



В Японії продають морозиво з устрицями / Фото Oddity Сentral

Кафе планує продавати це устричне морозиво протягом усього літа. Один ріжок коштує 600 єн (близько 3,7 долара – 24 Канал).



В Японії туристів пригощають морозивом з устрицями / Фото Oddity Сentral

Японія вражає кулінарними лайфхаками

Раніше 24 Канал розповідав про один японський заклад, який також дивує та вражає кулінарними лайфхаками та смаком страв. Цей ресторан нещодавно навіть виграв конкурс як заклад, який готує найсмачнішу смажену курку. Секрет дуже простий – ресторан не змінював олію для фритюру понад 60 років.

Власники закладу заспокоюють і кажуть, що курку не смажать лише в старій олії, а тільки додають кілька крапель для смаку. Якщо чесно, то на вигляд ця курка не зовсім апетитна, але відвідувачам дуже подобається її смак.