Дорожча за Ferrari: який вигляд має найдорожча у світі запальничка

Запальничка для сигар Louis XIII Fleur de Parme була визнана найдорожчою у світі. Це і не дивно, адже вона виготовлена з 400 грамів чистого золота і прикрашена 152 сапфірами.

Найдорожчу запальничку виготовили на прохання гонконзького мільярдера Стівена Хунга. Він захоплюється французькою історією.

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У клієнта були дуже специфічні вимоги. Для цього треба було знайти вправного дизайнера, який був би добре знайомий із французькою культурою та історією.

Як створювали запальничку

Принцеса Таня де Бурбон Парме, прямий нащадок Людовика XIII, а також відома дизайнерка, витратила 6 місяців на роботу з командою з 80 ремісників, щоб створити унікальний витвір мистецтва, гідний звання найдорожчої запальнички у світі.

Який вигляд має запальничка: дивіться відео

Єдина у своєму роді запальничка LOUIS XIII Fleur de Parme виконана у вигляді королівської золотої корони на декоративній основі. Її представили у 2013 році. Незабаром вона була визнана Книгою рекордів Гіннесса найдорожчою у світі сигарною запальничкою, за яку покупець заплатив 500 000 доларів. Через понад десять років ця запальничка, як і раніше, залишається найдорожчою у світі.

LOUIS XIII Fleur de Parme виявився настільки популярним серед колекціонерів предметів розкоші, що компанія S.T. Dupont виготовила щонайменше 31 зменшену копію. Dupont виготовила щонайменше 31 зменшену копію, які, як повідомляється, були продані за 15 900 доларів кожна.