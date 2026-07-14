У різних країнах світу проводять змагання, які складно уявити у звичайному спортивному календарі. Десь учасники наввипередки котяться зі схилу за головкою сиру, десь прасують одяг у найекстремальніших умовах, а десь поєднують шахи й бокс в одному поєдинку. 24 Канал розповідає про найдивніші змагання людей.

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Перегони за сиром

Cooper’s Hill Cheese-Rolling – це щорічна кумедна та адреналінова подія, яка проходить в англійському місті Брокворт. Під час цих перегонів учасники мчать вниз по неймовірно крутому 180-метровому схилу, перекочуючись і ковзаючи, щоб наздогнати головку сиру "Дабл Глостер" вагою 3,5 кілограми. Той, хто першим перетне фінішну лінію, виграє сир і отримає вічну славу.



Еббі Ламп перемогла у перегонах за сиром / Фото з Instagram переможниці

Extreme ironing

Це заняття у мережі називають зухвалим, екстремальним та... безглуздим. Все це про Extreme ironing або Екстремальне прасування. Це незвичайний вид пригодницького спорту, в якому учасники везуть прасувальні дошки, праски та пом’ятий одяг у віддалені, небезпечні або незвичайні місця, щоб випрасувати одяг. Цей вид спорту у гумористичній формі поєднує адреналін екстремальних видів спорту, дух змагання з буденним завданням.



Чоловік на схилі скелі прасує одяг / Фото Cool of the Wild

Конкурс на найкращу весільну сукну з туалетного паперу

Учасники Toilet paper wedding dress contest створюють унікальні сукні, які можна було б одягнути на справжнє весілля. Єдиний нюанс – основним матеріалом має бути туалетний папір. Конкурсантки використовують воду, клей, блискітки, стрази та інші підручні засоби, щоб створити справжні шедеври.



Сукня з туалетного паперу / Скрин відео

Шахбокс

А як вам таке? Змагання, у яких поєднані шахи та бокс! Десь у світі є люди, які беруть участь у таких турнірах. Вони чергують раунди боксу і шахів. У цих змаганнях можна виграти або нокаутом, або матом. Цей вид спорту став популярним завдяки голландцю Іпе Рубінґу. Він став першим чемпіоном світу з шахбоксу в середній вазі на турнірі в Амстердамі у 2003 році.



Учасники турніру з шахбоксу / Фото Chess Set

Шахбокс зазвичай починається з шахів, потім йде раунд боксу. Зазвичай у змаганні відбувається 9 – 11 раундів – по 3 хвилини боксу й по 3 – 4 хвилини виділяється на шахи. Спробували б такий вид спорту?