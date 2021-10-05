Найбільший у світі арт за мотивами "Відьмака" створюють у Польщі: видовищні фото муралу

У Лодзі, що в Польщі, закінчують роботу над велетенською фрескою в честь "Відьмака". Це найбільший у світі мурал, який присвятили грі.

На початку вересня польські шанувальники "Відьмака" почали масштабну роботу над муралом, який розмістили на стіні 26-поверхової будівлі висотою 78 метрів, що розташована у центрі міста. На цей витвір авторів надихнула картина німецького художника Каспара Давида Фрідріха "Мандрівник над морем туману".

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Щоб створити фреску із зображенням Геральта площею 2 тисячі квадратних метрів художникам знадобилося близько 2 тижнів та велика кількість фарби. У жовтні польське місто прийматиме 32-й Міжнародний фестиваль коміксів та ігор. Тож організатори сподіваються, що фреска "Відьмак" буде представлена у всій красі до початку заходу.

Для створення найбільшого артоб'єкта польський Лодзь вибрали не випадково. Адже це рідне місто письменника Анджея Сапковського, творця всесвіту "Відьмака". І у такий спосіб влада вкотре спробувала відзначити роботи автора. Декількома роками раніше тут вже заснували сквер імені Геральта.



Найбільший у світі арт за мотивами "Відьмака" / Фото з твітеру Paweł BANAN Panasiuk



Масштабна робота фанатів Відьмака





Мурал в Польщі присвятили Відьмакові / Фото з твітеру Paweł BANAN Panasiuk



Найбільший у світі мурал у Польському Лодзі / Фото The First News



Геральт з Рівії та "Мандрівник над морем туману" / Фото The First News

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