Найбільший у світі арт за мотивами "Відьмака" створюють у Польщі: видовищні фото муралу

5 жовтня 2021 , 19:23
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Джерело:

The First News

У Лодзі, що в Польщі, закінчують роботу над велетенською фрескою в честь "Відьмака". Це найбільший у світі мурал, який присвятили грі.

На початку вересня польські шанувальники "Відьмака" почали масштабну роботу над муралом, який розмістили на стіні 26-поверхової будівлі висотою 78 метрів, що розташована у центрі міста. На цей витвір авторів надихнула картина німецького художника Каспара Давида Фрідріха "Мандрівник над морем туману".  

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Щоб створити фреску із зображенням Геральта площею 2 тисячі квадратних метрів художникам знадобилося близько 2 тижнів та велика кількість фарби. У жовтні польське місто прийматиме 32-й Міжнародний фестиваль коміксів та ігор. Тож організатори сподіваються, що фреска "Відьмак" буде представлена у всій красі до початку заходу.

Для створення найбільшого артоб'єкта польський Лодзь вибрали не випадково. Адже це рідне місто письменника Анджея Сапковського, творця всесвіту "Відьмака".  І у такий спосіб влада вкотре спробувала відзначити роботи автора. Декількома роками раніше тут вже заснували сквер імені Геральта.


Найбільший у світі арт за мотивами "Відьмака" / Фото з твітеру Paweł BANAN Panasiuk


Масштабна робота фанатів Відьмака 
 


Мурал в Польщі присвятили Відьмакові / Фото з твітеру Paweł BANAN Panasiuk

 


Найбільший у світі мурал у Польському Лодзі / Фото The First News


Геральт з Рівії та "Мандрівник над морем туману"  / Фото The First News

 

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Автор: Тата Шаргородська