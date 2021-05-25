Найбагатші блогери: 5 тіктокерів, які заробляють мільйони доларів у мережі

Тікток несподівано увірвався у наше життя кілька років тому, а зараз про нього знають та говорять усі. Ця мережа настільки популярна, що дозволяє користувачам отримувати пристойну платню за свій контент, а деякі з топових тікток-блогерів зароблять на цьому по кілька мільйонів доларів на рік.

Ще зовсім недавно ніхто й не міг уявити, що молоді люди, які знімають короткі кумедні відео в інтернеті, входитимуть до списків найзаможніших бізнесменів. Однак, це таки сталося. Про найбагатших блогерів, які розпочинали знімати ролики у тікток заради розваги, а в результаті підписують рекламні контракти зі світовими брендами та отримують за це вражаючі гроші – читайте далі.

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#1 Аддісон Рей – 5 мільйонів доларів



Найбагатша блогерка у тіктоці / Фото з інстаграму addisonraee

Найбільший прибуток у 2020 році отримала 20-річна блогерка Аддісон Рей . Їй вдалося заробити(136,1 мільйона гривень). Дівчина зареєструвалася у цій соціальній мережі у 2018 році. З того часу вона встигла зібратита 5,2 мільярда вподобань її роликів.

Аддісон звернулася до соціальної мережі, коли не змогла потрапити до танцювальної команди свого коледжу. Це засмутило її, але вона не хотіла здаватися, і вирішила показати свої вміння у тіктоці, який саме ставав популярним. Це було правильним рішенням – яскрава зовнішність, енергійні танці та веселі ролики допомогли дівчині зібрати величезну аудиторію. Окрім блогерства, Аддісон заробляє на власному бренді декоративної косметики.

#2 Чарлі Д'Амеліо – 4 мільйони доларів



Найпопулярніша тіктокерка у світі / Фото з інстаграму charlidamelio

Сьогодні на сторінку 17-річної Чарлі Д'Амеліо підписані 116,3 мільйона користувачів тіктоку. Ця цифра зробила її найпопулярнішою тіктокеркою у світі і дозволила заробити 4 мільйони доларів (108,9 мільйона гривень) за 2020 рік.

Дівчина створює вірусний контент, який подобається її аудиторії. Перша популярність прийшла до неї влітку 2019 року завдяки запальним танцювальним роликам, а зараз Чарлі знімає різноманітні розважальні відео – від комедійних роликів до уроків краси та стилю.

#3 Діксі Д'Амеліо – 2,9 мільйона доларів



Діксі Д'Амеліо на 3 місці у рейтингу найбагатших тіктокерів / Фото з інстаграму dixiedamelio

19-річна Діксі Д'Амеліо – старша сестра "королеви тіктоку" Чарлі Д'Амеліо, яка за її прикладом розвивається та заробляє у мережі. Зараз у Діксі 52 мільйони підписників у тіктоці, а за минулий рік вона заробила 2,9 мільйона доларів (78,9 мільйона гривень). Сестри часто знімають спільні відео.

У тіктоці Діксі Д'Амеліо знімає танцювальні ролики, співає та дає поради з догляду за собою. У її найближчих планах – підкорити музичний бізнес. Дівчина вже випустила свій перший сингл.

#4 Лорен Грей – 2,6 мільйона доларів



Лорен Грей – одна з перших зірок тіктоку / Фото з інстаграму loren

Наступна у списку найбагатших тіктокерів – 19-річна Лорен Грей. Дівчина зареєструвалася у соціальній мережі у 2015 році, і стала однією з перших зірок тіктоку. За цей період за нею почали слідкувати 52,4 мільйона користувачів, а за 2020 рік вона заробила 2,6 мільйона доларів (70,8 мільйона гривень).

Лорен знімає музичні та танцювальні відео, а також багато уваги приділяє роликам з порадами щодо догляду за собою, краси та стилю.

#5 Джош Річардс – 1,5 мільйона доларів



Джош Річардс – найбагатший хлопець-тіктокер / Фото з інстаграму joshrichards

Не лише дівчата добре заробляють у тіктоці. 19-річний Джош Річардс, у якого 25 мільйонів підписників, у 2020 році отримав за свою діяльність 1,5 мільйона доларів (40,8 мільйона гривень).

Свою аудиторію Джош зібрав завдяки кумедним вірусним відео. Пізніше він вирішив розширити свою діяльність, підписав кілька рекламних контрактів з великими брендами та запустив комерційну лінію товарів для своїх шанувальників. Крім того, хлопець створив компанію для підтримки починаючих блогерів.