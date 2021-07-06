Найбагатші гравці казино: як вони стали мільйонерами та скільки вигравали

Майже всі гравці, коли заходять у казино, мріють вийти з нього мільйонерами. Проте мало хто знає, що виграш заснований не лише на чистій удачі. Адже перемога в наземних або онлайн-казино вимагає великого ігрового досвіду і знань.

Для експертів з азартних ігор перемога в казино була не просто мрією або випадковістю, а реальністю, яку вони досягли, перетворивши кілька доларів на мільйони. Розваги 24 за підтримки Cosmolot розповідають про тих, хто сколотив статки в казино та увійшов у список найбагатших гравців світу.

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1. Білл Бентер – гравець на мільйони доларів



Білл Бентер / Фото Bloomberg

100 мільйонів доларів на рік – мільярдерблекджек, скачкирозробив першу програму для ставок на скачках

Білл Бентер – американський та гонконзький професійний гравець і філантроп.

Майбутній мільярдер вивчав фізику в університеті та здобув славу генія математики. Отримавши науковий ступінь, він вирішив використати свої знання для підрахунку карт за столами блекджеку. Після багатьох років практики Бентер став досвідченим гравцем та досяг успіху в блекджеку. Завдяки підрахунку карт, він майже завжди вигравав і заробив кілька мільйонів. Через це йому заборонили входити до більшості казино Лас-Вегаса.

Білл переїхав до Гонконгу. Там він почав працювати над створенням формули, яка допомагає передбачити результат скачок. Таким чином світ побачив перше ігрове програмне забезпечення для підтримки азартних ігор, а також його алгоритм для передбачення виграшу на скачках. Ця програма і донині вважається найуспішнішою.

Ходять чутки, що Білл Бентер заробляє 100 мільйонів доларів на рік. А один день перегонів може приносити йому від 5 до 10 мільйонів доларів, що робить його найбагатшим гравцем у світі.

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2. Едвард Торп – батько карткового рахунку



Едвард Торп / Фото game-wiki

800 мільйонів доларівблекджек, бакара, нардистворив рахунок карт та винайшов перший переносний комп'ютер.

Едвард Торп – професор математики, винахідник, автор бестселерів, керівник хедж-фонду, гравець.

Народившись у бідній родині, яка намагалася вижити за всяку ціну, Едвард Торп вчився щосили, щоб вибратись зі злиднів. Його старання не були даремними – у 1958 році він отримав докторський ступінь з математики в Каліфорнійському університеті. Як професор математики зі ступенем магістра фізики Торп володів інтелектом вище середнього.

Він застосував свої математичні здібності у казино та почав отримувати величезні прибутки. І якщо Білл Бентер славився підрахунком карт, то саме Едвард Торп вважається "батьком" цього методу. Він винайшов оригінальну систему і пізніше використовував її в реальних ситуаціях. У 1962 році Едвард написав книгу "Обіграти дилера" (Beat The Dealer), яка математично доводить, що виграти у казино в блекджек можна шляхом підрахунку карт. Згодом були й інші книги, але ця стала бестселером New York Times та першою у своєму роді, яка і дотепер вважається основним посібником у цій популярній стратегії блекджеку та надихає багатьох гравців на перемоги.

Торп пішов далі та винайшов портативний комп'ютер, який можна було носити із собою в казино. Він розробив програмне забезпечення для підрахунку карт за допомогою IBM 704 для покращення шансів гравців. Ця технологія використовувалась понад 20 років, але у 1985 році була заборонена. Крім того, він розробив метод "підрахунку Торпа" для гри в нарди та бакару. Едвард Торп є членом Залу слави блекджеку.

Врешті-решт Едвард застосував свій інтелект до фондового ринку, що допомогло йому розбагатіти на цінних паперах і хедж-фондах.

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3. Зелько Раногаєць – "Джокер" у світі грального бізнесу



Зелько Раногаєць / Фото із соцмереж

600 мільйонів доларівблекджек, скачкирекордсмен по найбільшому виграшу в Кено – 7,5 мільйона доларів

Зелько Раногаєць – бізнесмен, професійний гравець на скачках та в блекджек з Австралії.

Зелько вивчав банківське, фінансове та податкове право, подавав великі надії у математиці. Проте він відмовився від вищої освіти та замінив її багатим і королівським життям професійних азартних ігор.

Володіючи фотографічною пам'яттю і відмінним знанням математики, Раногаєць почав заробляти великі суми грошей – він міг швидко перетворити ставку в 100 доларів на семизначний виграш. Завдяки своєму стилю і цілеспрямованості Зелько отримував мільйонні прибутки у казино. Він досяг успіху в цьому настільки, що казино по всій Австралії заборонили йому грати. Це змусило Зелька розглянути інші види ігор – в основному кено і скачки, де він продовжив використовувати свої математичні навички для прогнозування виграшу.

Раногаєць є одним із найбагатших гравців, які коли-небудь з'являлися у світі казино, проте він ніколи не був людиною слави і рідко давав інтерв'ю.

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Ці гравці довели, що при правильному наборі вмінь, знанні математики, рішучості і зосередженості існують високі шанси на виграш. Якщо їхні історії надихають, можливо, ви станете наступним в цьому елітному списку.