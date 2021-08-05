Навіяна карантином: дизайнер створив сумку у вигляді упаковки макаронів Barilla

Дизайнер із Нью-Йорку, США, представив свій новий оригінальний проєкт. Він створив шкіряні сумки, які за формою й зовнішнім виглядом нагадують упаковки макаронних виробів компанії Barilla.

Ніколас Бентель – відомий американський художник і дизайнер. Він створює речі, які спонукають людей переосмислити свої повсякденні предмети. Нік постійно отримує замовлення від відомих брендів на створення захопливих та дивних заходів, з використанням альтернативних форм дизайну продукту, реклами та перформансу.

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Проте, як стверджує дизайнер, створення сумки у вигляді упаковки пенне Barilla відбувалося без участі відомого виробника макаронів і "жодним чином з ним не афілійоване". Ніколас прийшов до цієї ідеї під час карантину, коли "дивився на пачку пенне, готуючи їх вже в сотий раз". Через цей перфоманс автор хоче показати, що можна по-новому поглянути на надзвичайно приземлені предмети, які стали ще більш приземленим після півторарічних карантинних вечорів.

У найжорстокіші місяці пандемії майже у всіх був схожий досвід споглядання на коробку з макаронами, так чому б не спробувати переосмислити призначення коробки в щось більш захопливе,

– зазначив Бентель.



Нью-йоркський дизайнер створив незвичайну сумку / Фото Nikolas Bentel



Сумка у вигляді упаковки макаронів / Фото Nikolas Bentel



Сумка зроблена з якісної шкіри / Фото Nikolas Bentel





Зображення на сумці надруковані з використанням УФ-технології / Фото Nikolas Bentel



Сумка у вигляді упаковки пенне Barilla / Фото Nikolas Bentel

Оригінальна сумка виконана у формі синьої коробки Barilla, має синю ручку того ж відтінку, що і оригінал. Новинка виготовлена з якісної шкіри, а впізнаваний дизайн Barilla надрукований на сумці за допомогою УФ-принтера. Сумка прикрашена об'ємним змінним ланцюжком із золотих ланок.

Продаж незвичайних сумок стартує 11 серпня Тираж обмежений 100 одиницями.

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