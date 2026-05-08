Зал був повний, зі сцени неслися не тільки співи, а й жарти, польоти над сценою та навіть рекорди. Зокрема, Тіна Кароль під час прямої трансляції концерту встановила рекорд, простоявши кілька годин в планці. "Нашебачення-6" вже бурхливо обговорюють в Threads та інших соцмережах. Народ ділиться враженнями, жартами та мемами.

Реакція українців на "Нашебачення" та неочікувані номери

Хтось був присутній безпосередньо на самому концерті, хтось дивився онлайн, але усі дружно ділилися своїми враженнями в соцмережах. Жартують з Дантеса, який нібито був на підпитку, з образів артистів, з візуального оформлення та навіть з самих себе:

"Це все було настільки потужно, як пилосос, яким прибирали пір'я, скло і шматки геніальності зі сцени!";

"Найгеніальніше в сценарії "Нашебачення" – бухий Дантес";

"Короче, ми реально на "Нашебачення" привезли Емінема. У мене все";

"Ницо Потворно відкачує адреналін у Віктора Франковича Павліка, бо він занадто активний і це несправедливо до інших учасників. Так тонко, що аж рветься. "Нашебачення-6", в мене все";

"Не можу повірити, що була присутня на цьому розй&бі. "Нашебачення" – це був найкращий музичний, гумористичний та стендап концерт у моєму житті. І все це заради збору для наших Сил оборони. Ви найкращі, дякую усім причетним за цей неймовірний вечір".

Оскільки номери артистів на цьому шоу дійсно трохи нестандартні, не дивуємося, що журналіст та музикант Альберт Цукренко невимушено катався на сцені на гойдалці. Хтось з користувачів жартома прокоментував: "Я: приходжу з роботи голодна. Миша в моєму холодильнику".

Ну, а це виступ легендарного Емінема у виконанні Василя Байдака:

Ось як ще відреагували українці на "Нашебачення" в мережі:



Нашебачення-2026, українці діляться враженнями / Фото з соцмереж



Monokate відвідала Нашебачення-6 / Фото з соцмереж



Як українці відреагували на Нашебачення-2026 / Фото з соцмереж



Українці жартують з Нашебачення-6 / Фото з соцмереж



Українці реагують на номери шоу Нашебачення / Фото з соцмереж



Як українці відреагували на Нашебачення-6 / Фото з соцмереж

Якщо не знали! Нашебачення організував гурт Badstreet Boys, який не пройшов Нацвідбір на Євробачення. Як повідомляють артисти гурту у своєму Instagram, це національний пісенно-донатний конкурс, не без гумору, де улюблені артисти й артистки виступають з дивними номерами. Вчора відбулося "Нашебачення-6" й, як завжди, організатори оголосили збір на сили оборони. До речі, 3, 4 та 5 частин шоу не було.

Перша репетиція LELÉKA на Євробаченні-2026 та образ співачки

А тим часом повним ходом йде підготовка співачки LELÉKA, яка представлятиме Україну на Євробаченні-2026 з піснею "Ridnym". Вже відбулася перша репетиція артистки на сцені пісенного конкурсу. У мережі навіть з’явилися деякі кадри й можна було розгледіти образ LELÉKA. Як пише Суспільне Культура, сценічний образ співачки натхненний Лесею Українкою та образом лелеки.

Вбрання для співачки створювали дизайнерка Лілія Літковська та команда стилістки Маргарити Шекель. Головним елементом образа став плетений корсет. Для цієї деталі використали щонайменше вісім видів тканин, зокрема, шовкова органза, шовк, віскоза та інші. Всього на костюм пішло близько 20 метрів тканини та години ручної роботи.



Образ LELÉKA на Євробаченні-2026 / Скрин відео

Цікаві факти, які варто знати про Євробачення-2026

Вже наступного тижня, а саме 12 травня відбудеться перший півфінал пісенного конкурсу, який проходитиме у Відні. Цього року в конкурсі братимуть участь лише 35 країн. Деякі країни відмовилися від участі, бо не змогли дозволити собі це фінансово – це Словаччина, Північна Македонія, Боснія і Герцеговина. А деякі країни через участь Ізраїлю вирішили бойкотувати захід – це Ірландія, Іспанія, Нідерланди, Словенія та Ісландія.

Щодо можливого переможця цьогорічного Євробачення, то букмекери прогнозують перемогу Фінляндії, яка зараз має 34% шансів на це. До речі, представникам Фінляндії Linda Lampenius & Pete Parkkonen вперше з 1999 року дозволили порушити правило конкурсу. Зокрема, Лінда зіграє на скрипці наживо.