Крім того, вона запросила для цієї ролі ще 14 чоловіків. За словами нареченої, всі вони – найбільш важливі люди в її житті.

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Цю історію розповіла весільна організаторка Карра. Вона пояснила, що наречена у 16 років відіграла ключову роль у тому, щоб її жорстокого батька посадили у в'язницю.

У день свого весілля вона попросила 15 найважливіших чоловіків у її житті повести її до вівтаря. Серед цих людей були її брат, дитячі тренери та поліцейський, який заарештував її батька,

– розповіла Карра.

Проникливий кліп зібрав понад 12 мільйонів переглядів. По двоє чоловіків, що стояли по обидва боки трав'янистої доріжки, брали під руки 28-річну Айві, проводячи її на декілька кроків, перш ніж передати наступній групі чоловіків, які потім вели її далі.

Коли священнослужитель запитав: "Хто видає цю жінку заміж за цього чоловіка?", натовп відповів в унісон: "Ми видаємо".

Зворушлива церемонія: дивіться відео

У коментарях розчулені користувачі написали тисячі повідомлень:

"Не думала, що плакатиму о 8 ранку, але ось я тут. Це просто прекрасно".

"Я така вдячна, що в неї є всі ці чудові чоловіки".

"Я навіть не можу уявити, як жахливо їй було дорослішати цією безпорадною маленькою дівчинкою. Прийми свій щасливий кінець, люба, ти на це заслуговуєш".

У відповідь на це Айві подякувала за добрі слова і нагадала людям, що їхня минула травма не обов'язково має бути довічним ув'язненням.