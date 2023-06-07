Що наречена зробила з сукнею

Тіктокерка, на ім’я Бріттані, вирішила піти проти правил. Річ у тому, що її бабуся та мама виходили заміж в сукні, яку передають у спадок. А коли настала черга дівчини йти під вінець, вона захотіла осучаснити її.

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На відео можна побачити перші миті зустрічі двох поколінь. Бабуся вигукнула: "О боже мій" і "Ні в якому разі", але міцно стисла в обіймах наречену і ніби не образилась на трансформацію вбрання. Далі у ролику є фото молодої жінки в цій самій сукні до осучаснення.

https://www.tiktok.com/@brittanyltibbs/video/7225742110497066283?is_from_webapp=1&sender_device=pc

Тіктокерка зазначила, що так набагато краще, адже в будь-якому разі, кожна наречена підганяє свій образ під себе. В цьому немає нічого дивного, проте деякі підписники так не вважають.

Наречена показала сукню до та після перероблювання / Фото скриншот з відео

Що написали в мережі

Відео переглянуло понад 11 мільйонів користувачів та зібрало більш як 4000 коментарів, які розділилися на два табори. Хтось написав, що сукня стала кращою, а більшість навпаки зазначила, що тепер вона втратила свою цінність.

"Це була неоціненна реліквія, я б не змогла зробити щось подібне".

"Мене вразило не те, що вона її змінила, а те, що вона зробила це настільки екстремально".

"Навіщо було різати сукню? Мене це розлютило".

Проте сама авторка має щасливий вигляд і не зазначила, як її вчинок відобразився на стосунках з бабусею.