Надто милі, щоб їх їсти: японський кулінар створює чарівні фігурки з рису

Суші, роли, онігірі – різноманіття азійської кухні вражає. Та кухар з Японії перетворив популярну їжу на витвори мистецтва. Чоловік формує рис у чудові фігурки тварин та людей.

Кухар-митець відмовляється приймати традиційну страву онігірі такою, як вона є. Чоловік експериментує з формами та кольором, створюючи милі рисові фігурки.

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Кулінар відомий в інстаграмі під ніком Onigiri Gekijō – це означає "театр рисових кульок".

Що таке онігірі? Онігірі називають "рисовою кулькою" або "нігірімеші". Рисова кулька – японська їжа з рису, морських водоростей та начинок. Онігірі відмінно зберігається і переноситься, його можна їсти без столових наборів, тому в культурі Японії рисові кульки закріпилися з давніх часів.

Кулінар створює надзвичайні фігурки, на які хочеться милуватися, але аж ніяк не їсти. Митець відтворює у рисі все: від домашніх тварин до попікон та персонажів фільмів.

Митець виліплює з рису милих тварин та персонажів / Фото з інстаграму Onigiri Gekijō

Як він робить фігурки

Основу чоловік виліплює з білого рису. Деталі фігурок зроблені з різних інгредієнтів: насіння кунжуту, маринованих слив, лосося, пластівців боніто та морських водоростей.

Милі онігірі кухар створює з традиційних інгредієнтів / Фото з інстаграму Onigiri Gekijō

Кухар фарбує милі онігірі за допомогою соєвого соусу та інших кольорових додатків.

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В інстаграмі на кулінара підписалися понад 15 тисяч осіб. Також чоловік веде ютуб-канал, де показує, як створює чудові онігірі.

Як кулінар створює свої фігурки: дивіться відео

Митець виліплює з рису милих тварин та персонажів / Фото з інстаграму Onigiri Gekijō

Митець виліплює з рису милих тварин та персонажів / Фото з інстаграму Onigiri Gekijō

Митець виліплює з рису милих тварин та персонажів / Фото з інстаграму Onigiri Gekijō

Митець виліплює з рису милих тварин та персонажів / Фото з інстаграму Onigiri Gekijō