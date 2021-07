Начитались: у бібліотеку англійського собору повернули книгу, яку взяли понад 300 років тому

Як довго ви не повертали книгу до бібліотеки? Схоже, встановлено новий рекорд протермінування повернення бібліотечної книги.

Нещодавно до бібліотеки Шеффілдського кафедрального собору, що в Англії, повернули книгу. І це було б не так дивно, якби не термін, який читали книгу – 312 років. Так, книгу взяли звідти у 1709 році.

Книгу, яка вперше була написана у 1688 році, перевипущена у 1704 та називається "The Faith and Practice of a Church of England Man" "Релігійні канони парафіянина англіканської церкви", повернули поштою першого класу. У відправленні містилась записка, яка все пояснювала.

Книга повернулася до нас, оскільки леді з Уельсу знайшла її серед речей своєї померлої хрещеної матері. У заповіті жінки було прохання повернути книгу в собор,

– заявив преподобний кіт Ферроу, заступник настоятеля собору.



У бібліотеку англійського собору повернули книгу, яку взяли понад 300 років тому / Фото The Star



Книга називається "Релігійні канони парафіянина англіканської церкви" / Фото The Star

Я намагаюся прикинути, якого розміру штраф покладається за таке протермінування. Напевно, його б вистачило на заміну даху або чогось подібного! Але я пообіцяв родині, що ніякого штрафу не буде: вони повернули книгу, і це чудово. Через 300 років наша маленька перлина знову вдома,

– додав Ферроу жартома.

