Начитались: у бібліотеку англійського собору повернули книгу, яку взяли понад 300 років тому
Джерело:The Star
Як довго ви не повертали книгу до бібліотеки? Схоже, встановлено новий рекорд протермінування повернення бібліотечної книги.
Нещодавно до бібліотеки Шеффілдського кафедрального собору, що в Англії, повернули книгу. І це було б не так дивно, якби не термін, який читали книгу – 312 років. Так, книгу взяли звідти у 1709 році.
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Книгу, яка вперше була написана у 1688 році, перевипущена у 1704 та називається "The Faith and Practice of a Church of England Man" "Релігійні канони парафіянина англіканської церкви", повернули поштою першого класу. У відправленні містилась записка, яка все пояснювала.
Книга повернулася до нас, оскільки леді з Уельсу знайшла її серед речей своєї померлої хрещеної матері. У заповіті жінки було прохання повернути книгу в собор,
– заявив преподобний кіт Ферроу, заступник настоятеля собору.
У бібліотеку англійського собору повернули книгу, яку взяли понад 300 років тому / Фото The Star
Книга називається "Релігійні канони парафіянина англіканської церкви" / Фото The Star
Я намагаюся прикинути, якого розміру штраф покладається за таке протермінування. Напевно, його б вистачило на заміну даху або чогось подібного! Але я пообіцяв родині, що ніякого штрафу не буде: вони повернули книгу, і це чудово. Через 300 років наша маленька перлина знову вдома,
– додав Ферроу жартома.
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