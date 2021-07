Начитались: в библиотеку английского собора вернули книгу, которую взяли более 300 лет назад

Как долго вы не возвращали книгу в библиотеку? Похоже, установлен новый рекорд просрочки возвращения библиотечной книги.

Недавно в библиотеку Шеффилдского кафедрального собора, что в Англии, вернули книгу. И это было бы не так странно, если бы не срок, который читали книгу – 312 лет. Да, книгу взяли оттуда в 1709 году.

Книгу, которая впервые была написана в 1688 году, перевыпущена в 1704 и называется "The Faith and Practice of a Church of England Man" "Религиозные каноны прихожанина англиканской церкви", вернули по почте первого класса. В отправлении содержалась записка, которая все объясняла.

Книга вернулась к нам, поскольку леди из Уэльса нашла ее среди вещей своей умершей крестной матери. В завещании женщины была просьба вернуть книгу в собор,

– заявил преподобный Кит Фэрроу, заместитель настоятеля собора.



В библиотеку английского собора вернули книгу, которую взяли более 300 лет назад / Фото The Star



Книга называется "Религиозные каноны прихожанина англиканской церкви" / Фото The Star

Я пытаюсь прикинуть, какого размера штраф полагается за такую просрочку. Наверное, его бы хватило на замену крыши или чего-то подобного! Но я пообещал семье, что никакого штрафа не будет: они вернули книгу, и это прекрасно. Через 300 лет наша маленькая жемчужина снова дома,

– добавил Фэрроу в шутку.

