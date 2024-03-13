Начальник поліції США попросив вибачення за своїх офіцерів: що вони утнули

У США начальник поліції Х'юстона Трой Фіннер був змушений просити вибачення за своїх підлеглих. Річ у тім, що за останні 8 років через брак персоналу було припинено понад 264 000 справ.

Це стало справжнім ударом, як для громадськості, так і для самого Троя. Він пообіцяв відновити довіру громадськості до свого департаменту.

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Чому справи масово закривали

Трой Фіннер повідомив, що величезна кількість звернень про інциденти, включаючи сексуальні напади, так і залишилися без належного розслідування. Причиною цього стало присвоєння співробітниками поліції цим повідомленням спеціального коду, що пояснюється нестачею кадрів.

Загальна кількість таких нерозглянутих звернень складає приблизно 10% від загальної кількості 2,8 мільйона заяв про правопорушення, зареєстрованих за останні 8 років.

Я перепрошую перед жертвами, їхніми сім'ями, нашими громадянами за використання коду для випадків насильницьких злочинів проти особистості. Це не те, на що заслуговують жертви. Повторюся, цей код ніколи не повинен був використовуватися і ніколи не буде застосований знову,

– сказав Фіннер.

За словами Фіннера, наразі проводять внутрішнє розслідування, під час якого з'ясовують, чому наказ про припинення використання коду не було виконано і як його вперше почали використовувати. Двох помічників начальника вже понизили на посаді через їхню роль у цій справі.

Раніше ми писали про жінку зі штату Небраска, яка вигадала цікавий спосіб, що дозволив їй обдурити АЗС на майже 27 000 доларів. Тепер вона постане перед законом за скоєне.