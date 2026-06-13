У мережі віруситься відео з узбецьким музикантом, який вразив гостей весілля. На відео, яке опублікував на YouTube користувач GlobalNewsUZ видно, як музикант тримає на собі цілу башту з мідних трубок. Це дійсно незвичайний виступ, якщо трохи знати історію цього інструменту.

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Музикант вразив соцмережі незвичайним виступом із карнаєм

Під час весільного святкування один із музикантів продемонстрував видовищний номер, просто під час гри складаючи карнаї у високу вертикальну конструкцію. Попри дивовижну вежу з інструментів, чоловік не припиняв виконувати мелодію, утримував конструкцію та водночас не втрачав ритму. Гості не могли повірити своїм очам, бо виступ був дійсно незвичайним.

Відео цього виступу стрімко поширилося соцмережами та зібрало безліч коментарів та купу переглядів. Користувачі були вражені майстерністю музиканта й відзначали оригінальність перформансу.

Чоловік грає на кількох карнаях одночасно: дивіться відео

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Що таке карнай?

Як ви могли побачити на відео, інструмент, на якому грає чоловік, називається карнай – це традиційний мідний або латунний духовий музичний інструмент, поширений у країнах Середньої Азії (Узбекистан, Таджикистан, Казахстан) та Ірані. Карнай вважається одним з найдавніших музичних інструментів. Його вік оцінюється приблизно у 3 тисячі років.

Карнай має вигляд мідної труби завдовжки близько трьох метрів. На кінці інструмента розташований конічний розтруб, який допомагає посилювати звук. Існують два різновиди карная – прямий та вигнутий, хоча найчастіше трапляється саме прямий варіант. Зазвичай інструмент складається з трьох з'єднаних між собою секцій, що полегшує його перевезення та зберігання.

Які неймовірні інструменти існують у світі?

А скільки ще у світі існує неймовірних музичних інструментів, про які ми могли не знати. Раніше 24 Канал розповідав про сталактитовий орган, співоче дерево, терменвокс, гідравлофон та інші цікаві інструменти.

Наприклад, щоб пограти на сталактитовому органі, треба поїхати до Лурейських печер у США, де він розташований. Наразі цей орган є найбільшим музичним інструментом у світі. Уявіть, науковець Ліланд Спрінкл протягом трьох років працював над сталактитами в печері. Він налаштовував, якщо так можна сказати, їх так, щоб вони видавали потрібні звуки. Після цього Спрінкл встановив спеціальні молоточки, які спрацьовують під час натискання клавіш органа.