У мережі набирає популярності Люсі Нанамі, яка взяла шлюб з м'якою іграшкою Мамі Нанамі, пише What’s The Jam. Мамі є персонажкою романтичної комедійної манги "Kanojo, Okarishimasu". Розповідаємо, як Люсі зустріла Мамі та покохала її.

Дивіться також Шлюбний контракт: коли укласти, яка ціна та чому не став популярним в Україні

Історія Люсі Нанамі, яка одружилася з іграшкою

24-річна Люсі Нанамі, яка народилася у Франції, вперше потрапила до Японії у 2015 році й одразу закохалася в тамтешню культуру, мову та комікси манга. Вона навіть вивчила японську мову перед університетом, а згодом поїхала до Токіо за програмою обміну. Саме під час навчання у 2021 році Люсі побачила постер аніме-серіалу "Rent-a-Girlfriend" і повністю занурилася в цей сюжет. Її серце підкорила персонажка, на ім'я Мамі. Люсі згадує, що раніше ніколи не дивилася романтичних аніме-комедій, але стала буквально одержима цим.

Саме образ Мамі мене особливо привабив. Хоча вона була свого роду злодійкою в серіалі, я захоплювалася її впевненістю. Вона тримала інших персонажів у кулаці, що здавалося мені дуже привабливим. Я знала, що я лесбійка, ще підлітком, і просто не могла перестати думати про неї,

– каже дівчина.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати



Люсі Нанамі закохалася в персонажку аніме / Фото з Instagram дівчини

Читати новини на 24 Каналі тепер можна зі ще більшою користю! У матеріалах Техно 24 шукайте клікабельні гаджети та беріть участь у розіграші подарунків від OPPO. Щотижня можна виграти навушники, а вкінці акції головний приз – смартфон OPPO Reno15 F. Не проґавте шанс випробувати свою удачу та забрати омріяний гаджет!

Люсі почала як шалена скуповувати мерч із Мамі: м'які іграшки, акрилові фігурки, картини та навіть картонну копію у повний зріст. Усе це обійшлося їй у солідні 2000 доларів. Мамі стала невіддільною частиною її життя, Люсі брала її з собою всюди: від сімейних обідів до походів на пляж. Вона навіть підбирала свій одяг так, щоб він нагадував образ коханої, і обирала ресторани, які пасували б під її колекційні речі. На свій 21-й день народження дівчина влаштувала вечірку на честь заручин із Мамі. Батьки та друзі підтримали її в цьому.



Люсі Нанамі зі своєю коханою / Фото з Instagram дівчини

Як виникла ідея зіграти весілля з вигаданою персонажкою?

У 2024 році Люсі отримала робочу візу та переїхала жити до Токіо назовсім. Там вона почала ходити на зустрічі з іншими фанатами манги в місцеві кафе і через пів року почала зустрічатися з 27-річною дівчиною, на ім'я Каорі.

Я все ще кохала Мамі, але не вважала, що мої стосунки з нею мають заважати мені будувати реальні стосунки. Звичайно, я розповіла Каорі все про Мамі, і вона зовсім не ревнувала,

– ділиться Люсі.

У серпні 2025 року Люсі опублікувала допис про два роки своїх заручин. Його помітила компанія Sun Euro, яка організовує специфічні церемонії і якраз вирішила запустити новий напрямок – "2D-весілля" між людьми та вигаданими персонажами. Вони запропонували дівчині безплатне весілля мрії, і вона одразу погодилася.



Весілля Люсі Нанамі з іграшкою аніме / Фото з Instagram дівчини

Через чотири місяці настав великий день. Після макіяжу та зачіски Люсі та плюшеву копію Мамі вдягли у спеціально пошиті весільні сукні. Батьки дівчини та її реальна партнерка Каорі не змогли прийти особисто через роботу та короткі терміни підготовки, але спостерігали за всім процесом через Zoom. Люсі зачитала свої обітниці японською мовою, попросивши Мамі дозволити їй завжди бути поруч.



Дівчина взяла шлюб з іграшкою / Фото з Instagram дівчини

Я знаю, що вона вигаданий персонаж, і мені не потрібно, щоб вона кохала мене у відповідь. Але я хотіла, щоб мої обітниці відображали мої справжні емоції. Це була прекрасна церемонія, і це було неймовірне відчуття — знову підтвердити, що Мамі означає для мене,

– додала Люсі.

Дівчина одружилася з персонажкою аніме: дивіться відео

Юридичної сили такий шлюб не має, але для Люсі найважливіша духовний складник. Відео та фото з її весілля зібрало в соцмережі чимало переглядів та лайків. Разом із цим на неї вилилося багато хейту від людей, які вважають це божевіллям. Люсі відповідає на критику так: "Люди звинувачують мене в ілюзіях. Я знаю, що Мамі не справжня, але чому це означає, що я не можу її любити?". У майбутньому Люсі все ж планує офіційно вийти заміж за реальну жінку, проте для неї залишається важливим, щоб майбутня обраниця повністю приймала її почуття до Мамі.