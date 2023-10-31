Такою нагодою скористалися декілька людей, а організаторами виступили Catalon Naturism Club.

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Відвідувачі оглянули виставку "Бронзи Ріаче" з фотографіями Луїджі Спіна, на яких зображені дві великі грецькі бронзові статуї оголених воїнів V століття до нашої ери.

Цікаво! Ці статуї знайшли у 1972 році поблизу муніципалітету Ріаче, Італія.

За словами екскурсовода, музей мав на меті, щоб ті, хто розглядає статуї, відчували те саме, що й ті, на кого вони дивляться. Жінка, яка відвідала виставку, поділилася, що така екскурсія допомогла їй краще розуміти, що оголеність завжди існувала і що тіла не повинні бути джерелом сорому ні для кого.

Раніше ми писали, що у Києві, попри нищівний хейт, відкрилася виставка Василя Корчового. Експозиція містить серію з 20 жіночих скульптур, виконаних з каменю та мармуру. Є серед них і версія "Впевненої", яка принесла художнику всеукраїнську славу.

Скульптура "Впевнена" була створена 2021 року в межах Канівського міжнародного скульптурного симпозіуму, який був ініційований мистецьким об'єднанням "Червоне Чорне". На відкритті виставки, розповідаючи про свою роботу, художник зазначив, що своєю місією вважає нести красу.