До музею у купальниках: у Швейцарії відвідувачів змусили роздягнутися заради Поля Сезанна

Доторкнутися до "високого" у купальниках. Як вам така пропозиція? Нещодавно у відвідувачів швейцарського музею Fondation Beyeler біля Базеля була така можливість. Пропонували подивитися на Поля Сезанна.

Якщо ви думали, що відвідувачі посоромилися прийти у купальних костюмах, то дуже помиляєтеся. Акція "День купальників" пройшла успішно, пише France24 з посиланням на AFP.

Як пройшла акція "День купальників" у швейцарському музеї?

Ідея з купальниками виникла не просто так. Відвідувачам запропонували оглянути виставку Поля Сезанна, присвячену його знаменитій серії картин "Купальниці". Тим, хто наважився прийти у купальних костюмах, пропонували безплатний вхід. На хвилиночку, можна було зекономити 25 швейцарських франків, а це приблизно 27 євро. Для відвідувачів у музеї навіть облаштували роздягальні. Ба більше! У саду музею люди могли позасмагати на газонах біля ставка з ліліями. Судячи з фото, охочих подивитися на роботи відомого французького художника у купальниках було чимало.



У музей Швейцарії люди прийшли у купальниках / Instagram Fondation Beyeler



Як виникла ідея "Дня купальників" у музеї?

Ідея проєкту належить італійському художнику Мауріціо Каттелану. Організатори впевнені, що такий підхід допомагає перенести бачення людського тіла в природі, яке сповідував Сезанн, у сучасний контекст. Тобто відвідувачі у купальниках мали б відчути себе ближче до героїв картин, що написав Сезанн, й відчути ту атмосферу. А ще в музеї сподівалися, що це додасть трохи гумору та свободи у сприйняття класичних творів.

У музеї Швейцарії люди роздивлялися картини у купальниках / Instagram Fondation Beyeler

Як відвідувачі відреагували на таку акцію?

Учасники акції поділилися з журналістами своїми враженнями незвичайного відвідування. Все ж таки не кожен день приходиш до музею у купальниках. Спочатку, кажуть, було ніяково через невелику кількість людей у купальниках, але згодом виникло відчуття розкутості та навіть стало весело.

Один із відвідувачів зауважив, що в такому вигляді глядачі самі стають частиною мистецької інсталяції. Дехто навіть доповнив образ купальними шапочками або ходив босоніж.



У музей дозволили прийти у купальниках / Instagram Fondation Beyeler

Ви постійно дивитеся ліворуч і праворуч, щоб побачити, чи є інші відвідувачі в купальниках. Якщо є – це круто. Ми обмінюємося швидким поглядом, знайомою посмішкою. Це дуже приємно,

– каже одна з відвідувачок.

Ночі без одягу у "Кунстхалле"

Якщо на Поля Сезанна пропонували подивитися у купальнику, то в музеї "Кунстхалле" у Роттердамі влаштовують ночі взагалі без одягу, повідомляється на сайті закладу. Всі експозиції виставкового центру відкриті для відвідування, як то кажуть, у чому мати народила.

Ідея акції така: ніщо не має заважати людині відчувати мистецтво, зливатися з ним та насолоджуватися. До речі, такі акції "Кунстхалле" проводить не вперше й кожен раз це має великий успіх. Квитки на сайті розкуповують за лічені години. Під час заходу діють певні правила: до вказаної години не можна фотографувати, потім приходить фотограф музею і робить фото, якщо відвідувачі того бажають.

Найдивніші музеї Європи

Музеї не тільки влаштовують неординарні заходи, вони ще й самі по собі бувають дивними та неординарними. Раніше 24 Канал розповідав про декілька таких. Наприклад, у Хорватії є Froggyland. Це музей, в якому представлена колекція з 507 таксидермічних жаб. Тварини показані так, ніби вони беруть участь у звичайних людських справах. Ну, дуууже незвичайний музей.

А у Парижі є музей каналізації, який розповідає про підземні системи міста. Робота над системою каналізації почалася у французькій столиці ще у XIX столітті. А ще можна прогулятися справжніми каналізаційними тунелями.