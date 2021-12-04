Муркотливий прес: кіт-бодібілдер став зіркою мережі – кумедне відео
Джерело:ютуб CGTN
У китайському місті Цзінін провінції Шаньдун було знято кумедне відео. На ньому кішка лежить догори ногами на підлозі та намагається качати прес.
Вперше це відео було опубліковано в китайській соціальній мережі Douyin з підписом: "Куди поділася моя фітнес-карта?". На відео, яке було зняте у тренажерному залі, домашній улюбленець демонстрував вражаючу техніку тренування.
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На кадрах видно, як кішка працює над своїм маленьким пухнастим пресом.
Ця кішка, що робить присідання, змусить вас захотіти піти в спортзал,
– підписали ролик в ютубі.
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