Найбільший круїзний лайнер має назву Icon of the Seas. Він відправиться у своє перше плавання в січні 2024 року.

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Казино на воді: що є на борту лайнера

На борту велетня ви знайдете все що завгодно: від сімейних таунхаузів до казино, з 30 настільними іграми і понад 370 ігровими автоматами.



Який вигляд має Icon of the Seas / Фото Royal Caribbean

Крім того, на борту Icon of the Seas ви знайдете:

Thrill Island – зона активних розваг. Саме тут розташовується повноформатний аквапарк із шістьма водними гірками, відкритою гіркою вільного падіння, прогулянковою стежкою над морем.

Surfside – район, спеціально створений для сімей з дітьми, де дорослі та діти можуть відпочивати у басейні.

The Hideaway – район, що поєднує атмосферу пляжних клубів з безперервним видом на океан. Тут розмістився перший підвісний пейзажний басейн із багаторівневою сонячною терасою з джакузі, шезлонгами та баром.

AquaDome – унікальна зона, яка трансформується протягом дня. Вдень це місце, де гості можуть відпочивати із напоєм біля водоспаду з панорамним видом на океан. Увечері ця зона трансформується у жваве місце, де можна провести час у ресторанах та барах.

The Royal Promenade – центральний атріум, в якому вперше на борту лайнерів Royal Caribbean на гостей чекає захоплюючий панорамний вид, понад 15 ресторанів і барів.

Central Park – оазис спокою та релаксу на борту Icon of the Seas. Справжній живий парк посеред моря.



Лайнер Icon of the Seas / Фото Royal Caribbean

Морське судно вже порівнюють "Титаніком". За габаритами він у 5 раз більший, ніж знаменитий затонулий лайнер. Корабель Icon Of The Seas вміщатиме 5610 пасажирів, 2350 членів екіпажу, він має 19 поверхів, понад 40 барів і ресторанів. Попри порівняння з Титаніком, надзвичайні ситуації круїзних лайнерах в наш час надзвичайно рідкісні.

Чи може найбільший Icon of the Seas врізатися в айсберг

У круїзній компанії Royal Caribbean запевнили, що Icon of the Seas буде плавати в Карибському морі, тому айсберги йому точно не загрожують. До того ж круїзна компанія запевняє, що її лайнер підготовлений як ніколи, він має достатню кількість рятувальних засобів для розміщення кожного гостя та члена екіпажу на борту, і навіть більше. Пасажири круїзних лайнерів повинні пройти тренування, на випадок, якщо станеться непередбачуване.