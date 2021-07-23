Відкриття Олімпіади-2020 у Токіо пройшло під музику з японських відеоігор

Сьогодні у столиці Японії Токіо стартували XXXII літні Олімпійські ігри. На церемонії відкриття прозвучали музичні треки з різних японських відеоігор.

У п'ятницю, 23 липня, спортсменів Олімпійських ігор в Токіо вітали знайомими нотами. В музичний супровід атлетів увійшли пісні з ігор, розроблених SEGA, Capcom і Square Enix, адже в Японії така музика, вважається формою мистецтва.

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Серед композицій, які звучали під час заходу, були саундтреки до ігор Monster Hunter, Final Fantasy, Sonic the Hedgehog, Kingdom Hearts, SoulCalibur, NieR і Dragon Quest.

Final Fantasy – одна з найбільш знайомих Західній публіці: слухати онлайн

Трек оригінального саундтрека Soulcalibur VI: слухати онлайн

Відома пісня з оригінального Sonic the Hedgehog: слухати онлайн

Крім того, відомо, що під час змагань у кожного виду спорту буде свій особливий музичний супровід. А щоб відтворити звичну для спортсменів атмосферу, на стадіонах під час виступів включатимуть інтершум з попередньої Олімпіади в Ріо, адже через пандемію коронавірусу, Олімпійські ігри пройдуть без глядачів.

Олімпійські ігри-2020 в Токіо пройдуть з 23 липня по 8 серпня.

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